VIDEO: Uklízeč ledu podrazil hokejistu, ten ho napadl pěstmi

Kdo v neděli dorazil na zápas mezi švédskou Morou a Malmö, rozhodně nelitoval. Kromě tří branek se totiž diváci dočkali také momentu, který nemá v hokejovém světě obdoby. Hostující obránce Jens Olsson se během jedné z komerčních přestávek dostal do křížku s mladým uklízečem ledu. Ten ho nečekaně podrazil a následně schytal ránu do obličeje.

Švédský obránce Jens Olsson byl součástí i další hokejové kauzy. Fanoušci ho znají především kvůli tři roky starému incidentu, kdy se stal na ledě obětí řádícího Jakoba Lilji. Ten ho během utkání švédské druhé ligy zezadu napadl a následně si odnesl ze soudního řízení vězeňskou podmínku a pokutu ve výši v přepočtu73 tisíc korun.

Nyní na sebe upozornil třiatřicetiletý bruslař znovu. Tentokrát to byl ale on, kdo je považován za viníka. Během zápasu čtvrtého kola švédské SHL, v jehož rámci zajíždělo jeho Malmö do bezmála třináctitisícového městečka Mora, se totiž dostal do problému s tamním uklízečem ledu. Byl to přitom docela malý chlapec, nikoliv nějaký řízný chlapík, jak byste si možná zprvu mysleli. O to větší vzbudila tato situace údiv.

A jak k tomu všemu vůbec došlo? Mladík měl v plánu nabrat sníh u střídačky hostů, přímo tam však stál Olsson, jemuž se nechtělo plácek opustit.

A tak přišel trest. Klučina se rozhodl svého "soupeře" za každou cenu odstavit. Svým hrablem mu zajel pod brusle a zkušeného hokejistu podrazil. Tomu se to samozřejmě nelíbilo a nervy mu ruply natolik, že mladého hocha fyzicky napadl a udeřil ho pěstí do obličeje.

"Byl jsem podrážděný, protože přesně totéž udělal během první třetiny," řekl k incidentu hráč, který už okusil i atmosféru německé ligy. Bývalý plejer Mnichova byl nakonec potrestán sudím. Dostal pětiminutový trest a stopku do konce utkání.

Jeho chování možná bude řešit i disciplinární komise, k níž se tato situace, jež je momentálně hitem internetu, zcela jistě dostane.