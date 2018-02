Zvládl jsem celý zápas a bolesti nikde, těší Jágra

Přes dvacet minut strávil na ledě ve svém prvním utkání v dresu prvoligového Kladna hvězdný útočník Jaromír Jágr. K výhře Rytířů 7:2 nad Benátkami nad Jizerou v Liberci pomohl asistencemi u prvních tří branek a mohl si vychutnat vystoupení před vyprodanou halou, která se loučila s jeho kamarádem Petrem Nedvědem.

Jágr byl rád, že natažené vazy mu díky ortéze nezabránily odehrát celé utkání. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL potvrdil, že i v dalších zápasech bude chtít nabírat formu do důležitější fáze sezony.

Ještě ve čtvrtek po prvním tréninku s Kladnem nevěděl, jestli nenastoupí jen na několik střídání. Potřebuje nasbírat 15 startů k tomu, aby v případě postupu Kladna mohl hrát i baráž o extraligu.

"Nevěděl jsem, jestli vydrží koleno. Bylo to docela dobrý a žádné bolesti jsem neměl. Co se týče fyzičky, byl jsem předevčírem poprvé po měsíci na ledě, ale nějakým způsobem se to dalo. Je to samozřejmě jiný tempo než v NHL, takže se to dá vydržet i bez toho měsíčního tréninku," řekl Jágr.

Z Calgary má prý ze sezony dobrý fyzický fond. "Náš trenér v Calgary (Glen Gulutzan) je totální blázen na tréninky. Vydržet je, to je umění. Je to tam taky hodně vysoko, vzduch je tam hodně řídký, takže s dechem jsem vůbec neměl problémy. Mohl bych hrát každé druhé střídání. Jen ty starty tam nejsou, nohy postupně odcházejí," popsal Jágr.

Trošku se musel sžívat s ortézou na koleni, na kterou není zvyklý. "Ale zase je ten vaz pevnější. Obával jsme se u osobních soubojů, kdyby do mě někdo strčil, tak by se mi koleno podlomilo. Takhle do drželo," podotkl.

V NHL hrál za Calgary naposledy 31. prosince proti Chicagu a chce se co nejrychleji dostat do zápasového rytmu. "Vím, že zápasy v play off budou daleko těžší a já se do toho musím dostat. Jen tréninkem to půjde těžko. Protože jsem necítil žádnou bolest a mohl jsem hrát, tak jsem vydržel celý zápas," řekl Jágr.

Nijak si nepřeje, aby před ním měli soupeři v první lize respekt. "Já bych byl radši, kdyby do mě šli. Já s hrou do těla nemám žádný problém, myslím, že pořád jsem tak silný, že mě málokdo srazí," podotkl Jágr.

Po prvním duelu má jasno, že Rytíře čeká hodně práce k tomu, aby mohli naplnit sen o návratu do extraligy, z které sestoupili v roce 2014. "Budeme se muset den ode dne a zápas od zápasu hodně zlepšit. Dělali jsme spoustu školáckých chyb. Připadalo mi, že moc nebruslíme a panikaříme, když máme puk u sebe," řekl kladenský odchovanec, který středeční domácí duel s Karlovými Vary (0:4) sledoval po příletu z Calgary jako divák.

Třetí tým tabulky vedl nad předposledními Benátkami nad Jizerou po první třetině 2:0, ale soupeř ve druhém dějství vyrovnal. "Bylo to hodně vyrovnané, což jsem vůbec nečekal. Zvlášť po té první třetině, kdy jsme vedli 2:0. Pustili jsme je do hry a to by se nám nemělo stávat. Bude to fuška. Těžší než jsem čekal, ale je to na druhou stranu pro nás velká výzva," podotkl Jágr.

Ve zbývajících šesti zápasech základní části by podle něj měl tým přepnout už na vyšší stupeň. "Musíme začít hrát, jako se hraje v play off. Nemůžeme si myslet, že je to základní část a pak se to nějakým způsobem nastartuje a přehodíme na vyšší obrátky. Tak to nefunguje," uvedl Jágr.

Zahrál si ve formaci s devatenáctiletým Adamem Kubíkem a o čtyři roky starším Patrikem Machačem. Kubík se předvedl v utkání čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí. "Machyho práce bylo hrát dozadu a Adam nejenže dal góly, ale napadal a všude bruslil. Má budoucnost před sebou," ocenil Jágr.

Nedvěd nastoupil do utkání čtyři roky po konci kariéry v dresu Liberce a pomohl gólem a asistencí zdramatizovat ve druhé třetině vývoj zápasu. "Neskutečný. Klobouk dolů. Na to, že nehrál čtyři roky a přijel z lyžování, tak hrál výborně. Všechno si odjezdil a připadal mi, že byl nejrychlejší. To teda není moc dobrá vizitka pro nás. Budeme muset šlápnout. Nebo se ho musíme zeptat, co dělá, abychom trénovali jako on," uvedl Jágr.

Olympijský vítěz z Nagana, který hrál předtím v Česku naposledy při výluce v NHL v ročníku 2012/13 za Kladno v extralize, bude hrát i další zápasy zřejmě na vyprodaných stadionech. "Od svého příjezdu cítím obrovskou podporu od fanoušků a snažím se si to užít. Na druhou stranu můj cíl je jen dostat se co nejrychleji do formy, která pomůže Kladnu. Chci získat radost ze hry, ta mi momentálně chybí," prohlásil Jágr.