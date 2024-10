Hokejisté Sparty porazili Kladno 5:2 a vyhráli potřetí za sebou

Hokejisté pražské Sparty zdolali v 15. kole extraligy doma Kladno 5:2 a vyhráli potřetí za sebou. Rytíři nastoupili potřetí v řadě bez dvaapadesátiletého majitele Jaromíra Jágra a potřetí za sebou nebodovali, přestože ještě v průběhu třetí třetiny vedli 2:1. Sparta oplatila Kladnu porážku 2:4 z úvodu sezony a vyhrála podesáté z posledních jedenácti vzájemných duelů.

Kladno se v úvodu ubránilo při trestu Pietronira a na konci oslabení ohrozil Kořenáře z brejku Bláha. V sedmé minutě se Rytíři dostali do přečíslení dvou na jednoho, které vyřešil Vimmer individuálně a trefil horní tyč. Na druhé straně si Brízgala poradil s Krejčíkovým ofenzívním výpadem i s průnikem Davida Vitoucha.

V 13. minutě po střele Kryštofa Hrabíka netrefil z dorážky odkrytou branku Moravčík. Horák také kladenského gólmana nepřekonal bekhendovým pokusem a Kořenář si poradil s pokusem Tralmakse.

V úvodu druhé části obral Jarůšek o puk Kemiläinena, ale s forhendovým blafákem proti Kořenářovi neuspěl. Ve 24. minutě se radovala Sparta. Mašín si popojel od modré čáry mezi kruhy a překonal Brízgalu střelou na lapačku. Další možnost domácích měl Horák.

Při Tralmaksově trestu se Pražané neprosadili a v oslabení se ještě natlačil před Kořenáře Bláha. Při Hykově vyloučení postupně pálili Tralmaks, Procházka či Jarůšek. V závěru druhé části ohrozil kladenského gólmana Salomäki, ale byl následně vyloučen za sekání.

Sparta se v oslabení ubránila a navíc mohla zvýšit, když po přečíslení s Najmanem měl možnost Sobotka, ale Smoleňák mu zblokoval hokejku a Brízgala zasáhl. Ve 44. minutě se dočkali Rytíři vyrovnání. Straka zpoza branky nabil za pravý kruh Pietronirovi, který zamířil k protější tyči. Odpovědět mohli Chlapík a Lajunen. Kladno ale 74 sekund po smazání ztráty slavilo vedení, protože po obléhání Kořenářovy branky se prosadil Tralmaks.

Při Jarůškově pobytu na trestné lavici se Sparta neprosadila, ale ve 49. minutě vyrovnala. Postaral se o to nahozením od modré čáry přes clonu obránce Krejčík. V čase 52:04 strhnul vedení na stranu domácích Sobotka, jenž se trefil z pravého kruhu. V 59. minutě sáhlo Kladno při Hultsově vyloučení k power play a puk do prázdné branky dovezl Kousal, který hrál 400. zápas v extralize. Rytíři to potom znovu zkusili bez gólmana a výsledek ještě dovršil Chlapík.