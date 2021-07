Judista Krpálek je opět olympijským vítězem, tentokrát v nejtěžší váze

Judista Lukáš Krpálek porazil ve finále olympijského turnaje ve váze nad 100 kilogramů Gruzínce Gurama Tušišviliho a stal se dvojnásobným šampionem. Pět let poté, co dominoval na hrách v Riu de Janeiro v nižší kategorii do 100 kg, bere nyní zlato i ze "supertěžké" váhy v Tokiu. Finálového soupeře porazil v ikonické hale Budókan na ipon. Bronz získali olympijský vítěz z let 2012 a 2016 Teddy Riner z Francie a Rus Tamerlan Bašajev.

"Pocity jsou nádherné, jen tak mi to všechno nedojde," řekl Krpálek se zlatou medailí na krku. Unavený po vyčerpávajících bojích si vyžádal k rozhovru v mix zóně židli.

"Vždycky se říká, že vybojovat zlatou medaili na velké soutěži je těžké, ale obhájit to, že je ještě těžší. Pro mě to bylo umocněné tím, že jsem ještě změnil váhovou kategorii. Věděli jsme, že můžou být menší šance než v té nižší váhové kategorii. Ale pro mě bylo nesmírnou motivací to zkusit. Tohle se nikomu nepovedlo, což mě hnalo v tom všem dopředu. I teď jsem na to myslel celý den, že kdyby se to povedlo, bylo by to něco nádherného. Teď tu sedíme a ono se to povedlo, takže je to něco úžasného. Nevím, jestli mi to všechno dojde. Je to krásný," řekl Krpálek.

"Víc už pro mě rozhodně není. Je to největší a nejhezčí úspěch, kterého se mi podařilo dosáhnout. Spoustu zápasů bylo hrozně taktických, abych neudělal chybu a neprohrál. Přesto se vše povedlo, celý den byl nádherný a užil jsem si to," řekl Krpálek, který ve stejném prostředí slavil před dvěma lety i titul světového šampiona.

Česká výprava slaví po kajakáři Jiřím Prskavcovi druhé zlato během jediného dne. Celkem má na kontě už šest medailí, z toho tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, navíc díky tenistkám přibudou další dvě minimálně stříbrné hodnoty. "Když jsem sledoval Jirku Prskavce, jak vyhrál zlatou medaili, nesmírně mě to nakoplo. Motivovalo mě, abychom si oba večer sedli, měli zlatou na krku a řekli si, že to byl fakt úspěšný den," prohlásil s úsměvem Krpálek.

Třicetiletý český reprezentant vyřadil na cestě do finále Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků, Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva a v semifinále si poradil na wazari s domácím Hisajošim Harasawou. Ačkoliv Tušišviliho, mistra světa z roku 2018, dosud nikdy v kariéře neporazil a měl s ním bilanci 0:2, podařilo se mu prolomit čekání na nejdůležitějším turnaji.

"Měl jsem z něj obrovský respekt, předtím jsem s ním dvakrát prohrál. Vždy to pro mě byl náročný zápas. Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, ale také jsem věděl, kdo proti mně stojí," řekl rodák z JIhlavy, který si druhou zlatou olympijskou medailí upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.

Krpálek o Tušišvilim před utkáním věděl, že přemožitel Bašajeva ze semifinále je silný právě v začátcích zápasů. V úvodu se proto snažil přečkat jeho útoky a dokázal ustát několik možných bodovaných chvatů.

Za pasivitu sice dostal dva tresty, ale v poslední minutě se mu podařilo převzít iniciativu, dostal soupeře na zem a získal wazari. V dobré pozici navíc nepolevil a ihned se mu podařilo dostat Tušišviliho i do držení. Když se z něj jeho o čtyři roky mladší soupeř nedokázal ani po deseti sekundách vymanit, mohl dojatý Krpálek slavit druhý olympijský titul.

"Měl jsem těžký úvod sezony a bylo tam spoustu proher. Přesto jsem chtěl udělat maximum, aby to vyšlo a olympiáda byla úspěšná. I když byly omezené podmínky a nedalo se cestovat, jak bychom potřebovali, dali jsme do toho vše. Chtěl bych poděkovat všem, co mi pomohli v přípravě. Nebylo to jednoduché, poslední měsíce jsem trpěl a jsem neskutečně rád, že to vyšlo a že mám tohle zlato na krku," dodal Krpálek.

Vítězkou v nejtěžší váze mezi ženami se stala Japonka Akira Soneová a vybojovala pro domácí zemi už deváté zlato. Ve finále kategorie nad 78 kg zdolala jednadvacetiletá mistryně světa z roku 2019 Kubánku Idalys Ortízovou, která dostala tři tresty za pasivitu. Ortízová obhájila stříbro z Ria, celkem už má čtvrtou olympijskou medaili včetně zlata z Londýna.