Lipták vyhrál kvalifikaci, spokojený byl i se čtvrtým místem

Sportovní střelec Jiří Lipták vyhrál na Evropských hrách v Minsku kvalifikaci trapu, ve finále ale poté na medaili nedosáhl a skončil čtvrtý. I za nepopulární umístění byl ale nakonec rád. Navíc se jeho krajan a kamarád David Kostelecký radoval ze zisku zlaté medaile a vybojoval pro Českou republiku účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu 2020.

"Jsem spokojený, že jsem se dokázal dostat do finále. Čtvrté místo je pro někoho nepopulární, ale já jsem za něj rád," řekl Lipták, který trochu doplatil na podmínky. Při posunu slunce špatně viděl terče vystřelované z levé strany. "Byl pokročilý čas, slunce z druhé strany a hůře jsem viděl. Nevěděl jsem, jak střílet. Jestli rychleji nebo pomaleji, to mě stálo lepší umístění," uvedl.

Fakt, že do finále postoupil jako vítěz kvalifikace, jej nesvazoval. "Takovýhle formát máme od roku 2017, na to jsem si zvykl. Je potřeba výsledek z kvalifikace hodit za hlavu, protože ve finále všichni jedou od nuly. Nikdo nemá náskok. Respektive já jsem si jeden pomyslný terč nesl do finále s tím, že když máte stejné skóre, postupujete," řekl Lipták, jenž díky tomu předčil Alexeje Alipova z Ruska. "Při stejném skóre jsem měl při postupu přednost," vysvětlil. Ve finále se totiž startovní pole postupně zužovalo.

V Minsku bylo ve hře pouze jedno kvalifikační místo pro Tokio, Lipták ale věří, že se mu druhé podaří vybojovat na dalších akcích. "Věřím, že nám to jinde klapne, ještě máme pár šancí. Jak už jsem řekl, každou finálovou účast hodnotím pozitivně. Nebyl tu žádný slabý střelec," řekl Lipták, jenž se v pondělí představí ještě v závodu mixů. "Máme tady mladé talentované juniorky, takže určitě nebudeme favoriti, ale pokusíme se překvapit," dodal.