Mám husí kůži, postoupili jsme do nejlepší ligy světa, radoval se Haraslín

Křídelník Lukáš Haraslín poukázal, že fotbalisté Sparty postoupili do Ligy mistrů zaslouženě s ohledem na to, jakou cestu za poslední rok od loňského neúspěšného pokusu ušli. Slovenský reprezentant se stal hrdinou odvety 4. předkola s Malmö (2:0), první gól dal z penalty a na druhý nahrál Albionu Rrahmanimu. Po utkání řekl novinářům, že absolutorium zaslouží všichni hráči do jednoho.

Čekání dlouhé 19 let skončilo, letenští jsou zpátky v Lize mistrů. "Neskutečné, doteď mám husí kůži. Obrovská radost, postoupili jsme do nejlepší ligy světa. Když vezmu, jakou cestu jsme od loňska ušli, tak podle mě zaslouženě," připomněl Haraslín loňský nezdar s Kodaní. "Postoupili jsme jako mužstvo, jsem na něj hrdý. Absolutorium zaslouží všichni hráči do jednoho," dodal.

Jeho gól z penalty byl vítězný. "Jsem moc rád, že jsem svou trefou přispěl k výhře a k postupu do vysněné Ligy mistrů. V prvním poločase jsem měl stoprocentní šanci, kterou musím proměnit. Na Slavii jsem jednu penaltu kopal snad ve sto první minutě. To jsou momenty, které vás posouvají, dávají vám obrovské zkušenosti," řekl osmadvacetiletý rodák z Bratislavy.

Před exekucí se k němu přitočil Veljko Birmančevič, který v úvodu utkání penaltu zahodil. "Ani nevím, co mi říkal. Možná něco, co platí na brankáře. Ale sám jsem si sobě řekl, že chci mít jen jednu myšlenku, kterou jsem držel od začátku do konce. Jsem rád, že jsem to zvládl."

Atmosféra na stadionu byla až frenetická."Peklíčko, bylo to skvělé. Pro mužstva tady není lehké hrát, Letná má něco do sebe, dá se říct, že má oheň. Je to takový nakopávač pro každého hráče," popsal dvojnásobný šampion české ligy.

Sparta postoupila do Ligy mistrů po devatenácti letech. Je na místě ptát se, v čem je kouzlo současného týmu."Upřímně, nevím, jaké měla mužstvo v době, když ji hrála naposledy, jakou měli sílu. My hrajeme systémově, sedlo nám to. Jsme strašně silní doma," vyzdvihl Haraslín.

Má zkušenosti z Itálie a Polska. Jeho agent během letošního Eura neskrýval, že budou zvažovat případný odchod do některé z Top 5 evropských lig. Ale teď je tu Liga mistrů."Jsem Slovák, pořád jsem v cizině. Sparta je už takový můj druhý domov. Teď o přestupu nebudu mluvit, nebudu o něm přemýšlet. Těším se do kabiny, až si dám nohy nahoru a odpočinu si," usmál se.