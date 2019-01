Matka pěti dětí z Jeruzaléma vyhrála půlmaraton.

Jeruzalémanka Bracha Deutschová se stala nečekanou vítězkou půlmaratonu v Izraeli. Je první atletkou z komunity ortodoxních židů, které se podobný výkon podařil, a šokovala všechny, když pásku jako první protrhla v osobním rekordu jedné hodiny, 19 minut a 51 vteřin. Překvapení je o to větší, že devětadvacetiletá žena je matkou pěti dětí a často běhá v sukni a s pokrytou hlavou, napsal server Ynet.

"Vychovávat pět dětí je mnohem těžší než zaběhnout maraton. Ve srovnání s trénováním na nočník je to hračka," řekla Deutschová, která si svými výkony vysloužila přezdívku Speedy Beatie.

O svém tréninku podává zprávy na instagramu pod jménem marathonmother. Vzbudila zájem už tím, že se tréninku věnuje plně teprve tři roky, a také svým skromným oblečením. V době závodu se o děti postaral její manžel Michael.

Deutschová se do Izraele přistěhovala před osmi lety z USA. "V ultraortodoxní komunitě je jenom hrstka atletů. Většina jejích členů se zabývá studiem tóry a na sport nemyslí. Když se mne ptají, zda si víra a sport neodporují, musím říci, že já to tak nevidím. Pečovat o tělo a duši se považuje za přikázání. Ve světě ortodoxních vás budou vždy kritizovat, když se odkloníte od normy, ale já vím, že to, co dělám, je správné," říká Deutschová.

V USA vždy sportovala a věnovala se tam taekwondu, s nímž ale kvůli dětem v Izraeli skončila. Děti porodila v rozpětí šesti let a běhat začala po čtvrtém, když zjistila, že ji poráží sestra, a řekla si, že je čas obnovit kondici. První maraton v Tel Avivu zaběhla z tři hodiny 27 minut a 26 vteřin. Další běžela v sedmém měsíci těhotenství a doběhla jej. Do závodu se ale zapsala, až když jí to doporučil její otec, který je porodník. Trať tehdy zdolala za čtyři hodiny sedm minut.

Podle odborníků má Deutschová slibnou budoucnost, protože má na běh ideální postavu a také dobrý styl. Deutschová ví, že musí víc trénovat. Vstává v pět ráno a vybíhá do tichých ulic. Ve všední dny také běhá na stadionu Hebrejské univerzity a k tomu pracuje pro mezinárodní židovskou organizaci Olami. Trénuje v běžeckém klubu, kde je kromě ní ještě jeden člen ultraortodoxní komunity. "Náš úkol na tomto světě je použít surový materiál daný nám Bohem a využít ho v plné míře. Já mám talent na běhání, vždy jsem ráda běhala... mé heslo je: věř v nemožné, vydej vše, co máš, a žádej Boha o pomoc," řekla Deutschová, kterou čeká 4. ledna maraton v Tiberiasu na severu Izraele. Hodlá být na stupni vítězů a sní o olympiádě.