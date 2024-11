Mistr Evropy Vadlejch a bronzová z OH Ogrodníková jsou favority Atleta roku

Mistr Evropy Jakub Vadlejch a bronzová medailistka z olympijských her v Paříži Nikola Ogrodníková jsou favority ankety Atlet roku, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny v sobotu. S největší pravděpodobností bude ve svazové anketě pokračovat nadvláda oštěpařů a oštěpařek, kteří od prvního z devíti vítězství Barbory Špotákové v roce 2007 ovládli třináct ze šestnácti ročníků.

Ani jeden z letošních favoritů by nebyl na trůnu nováčkem. Vadlejch útočí na čtvrté vítězství za sebou. V této sezoně byl znovu stabilním členem absolutní světové špičky a na evropském šampionátě v Římě se dočkal prvního velkého zlata. Olympijské hry v Paříži mu ale medaili nepřinesly, navzdory kvalitnímu výkonu 88,50 metru skončil těsně čtvrtý.

Naopak Ogrodníková na hrách v Paříži překvapila bronzovou medailí. Čtyřiatřicetiletá atletka si po podzimním odchodu od trenéra Jana Železného začala trénink organizovat sama a přineslo jí to pátou příčku na mistrovství Evropy a životní úspěch pod pěti kruhy. Atletkou roku může být podruhé, v roce 2018 triumfovala po svém stříbru na ME.

V hlasování atletických funkcionářů, trenérů a novinářů se mezi deset nejlepších českých reprezentantů letošního roku prosadili čtyři nováčci. Jsou mezi nimi tři junioři, kteří se výrazně prosadili i na vrcholných seniorských závodech - novopečený český rekordman v běhu na 800 metrů Jakub Dudycha, juniorská mistryně světa a čtvrtá žena seniorského ME v běhu na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel a dálkař Petr Meindlschmid, který skončil sedmý na ME. Poprvé se do Top 10 dostal také výškař Jan Štefela, jenž si zlepšil osobní rekord na 230 centimetrů a byl ve finále halového MS, ME i OH.

V desítce je také tyčkařka Amálie Švábíková, kterou národní rekord 480 centimetrů vynesl až na pátou příčku v olympijském finále, překážkářka Nikoleta Jíchová, jež se blýskla čtvrtým místem na mistrovství Evropy, a čeští rekordmani dálkař Radek Juška a koulař Tomáš Staněk.

Vedle hlavní kategorie se budou znovu vyhlašovat také nejlepší trenér, junior a objev roku. Sobotní galavečer začne ve 22:10.