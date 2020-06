Mistrovství Evropy ve vodním slalomu se uskuteční v Praze

V Praze se na podzim uskuteční mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Bude náhradou za odložený šampionát v Londýně, který byl v květnu zrušen kvůli koronaviru. V Troji se bude závodit v termínu od 18. do 20. září, kdy se měl na tamní dráze konat závod Světového poháru. Ten ale Mezinárodní kanoistická federace (ICF) odložila na říjen, což bylo pro tuzemské pořadatele nepřijatelné.

Proto se organizátoři rozhodli usilovat o pořadatelství mistrovství Evropy a se svou nabídkou u evropské federace uspěli. "Na pátečním jednání (evropské asociace) ECA se rozhodlo o přidělení pořadatelství České republice, za což jsme velmi rádi. Světový pohár letos nemůžeme uspořádat, protože ho ICF přesunula na říjen, kdy u slalomové dráhy bude probíhat přeložka kanalizace a oprava dělící stěny slalomové dráhy," uvedl v tiskové zprávě svazu ředitel organizačního výboru Jiří Rohan.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu se do Česka vrátí po dvou letech, pokud tedy jeho konání nezmaří opatření proti koronaviru. V roce 2018 získali čeští reprezentanti v pěti individuálních kategoriích jedno zlato, jedno stříbro a tři bronzy. Další čtyři cenné kovy přidali v hlídkách.

Tentokrát by měli obhajovat loňské tituly kajakář Vít Přindiš a kajakářka Amálie Hilgertová. "Stejně jak pro závodníky, tak i pro nás je to nová výzva, ale věřím, že i v krátkém čase se nám podaří připravit skvělou sportovní akci a nabídnout závodníkům motivaci a jasný cíl letošní sezony. Je velmi povzbuzující, že jak naši partneři, tak členové organizačního výboru se rozhodli jít do této akce i přes problémy se současnou, jak všichni věříme doznívající, koronavirovou dobou," doplnil Rohan.

Pro české reprezentanty bude závod také posledním dílem kvalifikace o jedno místo v každé kategorii pro olympijské hry 2021 v Tokiu.