Alonso vychválil bývalé soky. Asi se nudí, rýpl si Vettel

Pro jezdce Ferrari nebylo víkendové závodění zrovna ideálním, což se nejspíš projevilo i na následné tiskové konferenci. Tam přišel na přetřes i tweet bývalého jezdce formule 1 Fernanda Alonsa, který pogratuloval Hamiltonovi i Verstappenovi. Ti v Maďarsku soupeřům ujeli o celou minutu. To nebylo zrovna po chuti Sebastianu Vettelovi.

Maďarskou Prix ovládl Hamilton, druhý dojel do cíle Verstappen. Oba jezdci italské stáje Vettel a Leclerc dojeli na třetí a čtvrté příčce, jenže s více než minutovým odstupem. Po závodě se ozval Španěl Alonso, jež dlouhé léta v královské disciplíně závodil a nejspíš ji stále aktivně sleduje.

"Bravo! Sedmdesát kol na maximum. Více než minuta na třetího, téměř jeden a půl kola na pátého. Oba jste byli úžasní, děkuji za show," pěl dvojnásobný mistr světa na své bývalé soupeře slova chvály.

Na vyjádření Španěla navázal jeden z reportérů, který vznesl dotaz, zda by se jezdcům líbilo opět závodit proti Alonsovi. Svého bývalého soka by přivítal Hamilton, který poděkoval za podporu. "Pokud se mu podaří získat dobré místo, je zde vždy vítán, aby s námi bojoval. Pro mě to opravdu nic nemění. Jsem tady, abych bojoval s kýmkoliv," odpověděl britský pilot.

Nudí se Alonso?

Možnost přivítat "El Nana" zpět by uvítal i Verstappen, který se s ním na okruhu nesetkal. "Je škoda, že jsem s ním neměl možnost bojovat ve formuli 1," litoval mladý jezdec. O něco méně nadšený byl z představy návratu osmatřicetiletého rodáka z Ovidea Sebastian Vettel.

"Respektuji ho za to, čeho dosáhl a za to, co dokáže na trati.. Nevím. Myslím, že se nudí, pokud má čas psát tyto věci. Tak ho přivezte zpět, nevadí mi to," dodal umírněně.

Alonso odešel ze světa královské disciplíny motosportu po sedmnácti letech loni. Snem Španěla je dorovnat Grahama Hilla a získat triple- vítězství v Monacu, Indy 500 a Le Mans. K cíli už mu chybí "jen" triumf v Indy 500.

,