Automobilovému jezdci Fulínovi se návrat do seriálu Světového poháru nezdařil

Automobilový jezdec Petr Fulín při svém návratu do seriálu Světového poháru cestovních vozů (WTCR) na body nedosáhl. Třiačtyřicetiletý český reprezentant se o víkendu představil v závodě na Slovakia ringu a jeho maximem bylo jedenácté místo. Nenavázal tak na dva roky starý úspěch, kdy vybojoval pátou příčku.

Fulín startoval na Slovensku stejně jako v roce 2018 díky divoké kartě. S novým vozem Seat Cupra León Competición v sobotní kvalifikaci bojoval s technickými problémy, zvykal si na nové pneumatiky Goodyear a nakonec zajel osmnáctý čas.

"Už samotný start na tomto víkendu byl závodem. Vzhledem ke covidové situaci, která probíhá v celé Evropě, jsem strašně rád, že organizátoři na Slovensku udělali vše pro to, abychom tady mohli startovat. Celý náš tým musel absolvovat testy a já se snažil posledních 14 dní vyhýbat kontaktům, abych zůstal po celou dobu negativní. To se povedlo," uvedl Fulín v tiskové zprávě.

Všechny tři bodované závody se jely v neděli. V první ranním Fulín vsadil na stále ještě osychající trati na kombinaci pneumatik na mokro a hladkých na sucho, což byla chybná volba. Po startu se propadl na 22. místo, ale následně se posunul na konečné osmnácté. Ve druhé závodě dojel jedenáctý a ve třetím čtrnáctý.

"Jako pravý závodník nejsem spokojený s tím, že se mi nepodařilo pokořit první desítku a nezopakoval jsem páté místo z roku 2018. Na druhou stranu jsem poprvé usedl do nejnovější specifikace Cupry, poprvé jsme jeli pneumatiky Goodyear a do světového šampionátu jsme se podívali pouze na jeden závod. Myslím si, že to nakonec nebylo tak špatné," zhodnotil Fulín své vystoupení a věří, že se ještě ve WTCR v budoucnosti představí.