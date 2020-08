Brněnský závod motocyklů se uskuteční s prázdnými tribunami

Pořadatelé Velké ceny České republiky silničních motocyklů v Brně se chystají na závod, který ještě nikdy v historii nezažili. Elitní světoví jezdci závodí na Masarykově okruhu od roku 1950, letos však poprvé nebudou jejich snažení sledovat z tribun nadšení diváci. Fanoušci mají kvůli nemoci covid-19 vstup zakázaný, výrazně bude omezen i počet lidí, kteří se starají o zabezpečení a servis pro jezdce.

"Je to velmi zvláštní rok. Dostali jsme se do situace, v jaké jsme dosud nebyli a jakou jsme nezažili," uvedla ředitelka Masarykovu okruhu Ivana Ulmanová na středeční tiskové konferenci v Brně. "Okruh i paddock budou rozdělené do sektorů, každá pozice je jasně daná. A všichni musí být testováni na koronavirus," doplnila.

Je tak jasné, že prakticky nic nebude jako v minulosti. Sjednocujícím symbolem budou roušky, bez nich nebude možné udělat na okruhu ani krok. "Na řadě pracovních pozic jsou vyžadovány ochranné štíty a gumové rukavice," zdůraznila Ulmanová, že dodržování hygienických zásad bude o víkendu na okruhu prioritou.

Testování na covid-19

Už v neděli začalo testování na covid-19, které je v režii pořádající organizace Dorna, na jejíž vrub jdou i náklady. "Výsledek testování se nahraje do aplikace, v níž bude mít každý účastník Grand Prix přiděleno unikátní ID, zároveň se při jediném otevřeném vchodu na okruh bude měřit všem teplota. Do areálu se nedostane nikdo bez negativního testu," popsala Ulmanová, která šéfuje okruhu již patnáct let.

Pokud by přece jen někdo byl pozitivní na covid-19, půjde do karantény a s ním i jeho okolí, s kterým přišel do styku. "Na to máme na okruhu speciálně vyškolený lékařský tým," sdělila Ulmanová.

Speciální opatření se týká i jezdců a zástupců týmů. I oni budou centrálně kontrolováni, navíc mají doporučeno, aby se vzájemně nepotkávali a neshlukovali. Závodníci ani nevyrazí do města, jak měli někteří dříve zvykem.

"Stravování mají zajištěné na okruhu a časově je rozprostřeno tak, aby došlo k minimálnímu kontaktu. V areálu budou stánky na občerstvení pro závodní týmy," řekla ředitelka okruhu. Většina týmů má navíc přímo na okruhu i obytné kamiony, ve kterých budou jezdci i spát.

Diváci u obrazovek se nedočkají ani klasického předstartovního obrazu, kdy se kolem jezdců pohybují hostesky se slunečníky nad hlavami. Výrazně omezena byla přítomnost novinářů a fotografů, chybět budou i komentátoři přímo na okruhu. Dorna ale vychází organizátorům vstříc v tom smyslu, že během závodů v televizním přenosu budou propagovat město, region a stát.