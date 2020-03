Enge se vrací na závodní tratě, chystá se na okruhy i rallye

Automobilový jezdec Tomáš Enge se rozhodl po letech vrátit na závodní tratě. Třiačtyřicetiletý pilot, který se jako jediný Čech představil ve formuli 1, kývl na nabídku týmu Buggyra a představí se v čínském šampionátu speciálů GT. Navíc plánuje v barvách rodinného týmu startovat v mistrovství České republiky v rallye historických automobilů.

V minulých letech Enge úzce spolupracoval s německým týmem Reiter Engineering, kde ale působil hlavně jako manažer a mentor jezdců. Sám už moc nezávodil. Buggyra z něj nyní udělala hlavní postavu projektu závodů v kategorii GT a má za cíl startovat i ve slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

"Přemýšlel jsem nad nabídkou delší dobu. Už jsem trochu vypadl ze závodního prostředí proti dobám, kdy jsem měl za rok 25 závodních víkendů. Nakonec jsem se rozhodl jít do prostředí pro mě sice neznámého, ale pro motoristického fandu hodně známého. Člověk se sice dívá po jistotě, ovšem motivace byla větší. A ta zvítězila," uvedl Enge.

Liberecký rodák se těší na návrat na známé okruhy a práci v roudnické stáji. Majitel Buggyry Martin Koloc ho angažoval i proto, že s vozy GT má zkušenosti a je schopný je předávat dalším lidem v týmu. "Je to nová a velká výzva. Navíc je to projekt, který je přímo spojený s vychováváním nových jezdců, spolujezdců a dalších lidí 'z ulice', kteří se chtějí v motorsportu prosadit," řekl Enge, jenž se již zapojil i do týmové akademie.

Šumavský závod je odložen

Vedle okruhových závodů se Enge těší také na rallye. Společně se sestrou Lucií bude jezdit s historickým vozem Ford Escort RS 2000. "Chtěli jsme startovat na Šumavě, která je nyní odložena, dále v Českém Krumlově, na Bohemce a Barumce. V plánu bychom měli mít ještě jeden start, vypadá to prozatím, že bychom jeli i v Příbrami," uvedl Enge, který chce startovat i v evropském šampionátu.

Nejdříve ale musí získat potřebnou homologaci. "Věřím, že vše zvládneme bez problémů. Pokud se vše podaří, není vyloučené, že bychom zkusili i nějaký další start někde v Evropě," řekl Enge. Těší se na velkou konkurenci v českém šampionátu. "Chystají se do něj další kvalitní posádky s výkonnými vozy a bude stále těžší se prosadit. Na druhou stranu pro diváky to bude zážitek a pro nás zase velká výzva popasovat se se silnými soupeři," uvedl Enge. Jeho týmovým kolegou bude Milan Poživil s voze Škoda 130 LR.

I motoristické akce poznamenává pandemie koronaviru po celém světě a není jasné, kdy Enge absolvuje první start v Číně či v české rallye. "Současná situace okolo koronaviru všechny nutí přemýšlet o jiných věcech, než jsou závody. Ale věřím, že se situace zlepší a budeme se těšit na první letošní start," prohlásil.