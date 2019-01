Jaký otec, takový syn. Mladý Schumacher míří do Ferrari

Mick Schumacher jde ve stopách slavného otce a míří do stáje formule 1 Ferrari. Zatím pouze jako člen jezdecké akademie italského týmu, ale znamená to pro něj další významný krok směrem ke vstupu do královské automobilové třídy. V letošním roce bude devatenáctiletý pilot startovat v seriálu formule 2.

"Těším se neskutečně, že se mnou bude Ferrari spolupracovat a že budu v blízké budoucnosti nosit rudé barvy. Je to další krok správným směrem ke splnění snu, z jejich know-how mohu jenom profitovat," řekl syn historicky nejúspěšnějšího jezdce F1.

Schumacher mladší se jako člen akademie bude moci účastnit oficiálních testování a fungovat jako jezdec na simulátoru. Mistr Evropy formule 3 bude ale po postupu do F2 nadále závodit za italský tým Prema.

Mickův otec Michael v letech 2000 až 2004 vyhrál v barvách Ferrari pět ze svých sedmi titulů mistra světa F1. Nový šéf italské stáje Mattia Binotto přiznal, že s ohledem na to má Mickovo angažování mimořádný emocionální význam. "Ale Micka jsme si vybrali na základě jeho talentu a lidských a profesionálních kvalit," řekl.

Ferrari po skončení éry Michaela Schumachera získalo jen jediný titul, a to už před 12 lety zásluhou Fina Kimiho Räikkönena. Proto v Itálii vzbudila zpráva velký ohlas. "Zase jeden Schumacher v Maranellu," napsala Gazzetta dello Sport a Schumacherův vstup do akademie označila za začátek nové kapitoly. "Velkolepá věc. Všem tifosi se začíná plnit sen," uvedla Corriere della Sera.