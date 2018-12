Pět let od nehody Schumachera. Fanoušci slaví veselejší výročí

Poslední prosincovou sobotu hyzdí velmi smutné výročí. Je tomu přesně pět let, co svět obletěla zpráva, která otřásla nejen sportovními fanoušky. Jezdec Formule 1 Michael Schumacher narazil na lyžích do stromu a vážně se zranil. Příznivci německého pilota si však raději připomenou jiné významné jubileum v životě legendy.

Sedminásobný mistr světa Formule 1, statisticky nejúspěšnější pilot tohoto sportu. Jméno Schumacher je a navždy bude zapsáno v srdcích fanoušků automobilových sportů zlatým písmem. Jakoby nestačilo, že se rodák z Hürthu postavil na start tři sta osmi závodů, z nichž jich jednadevadesát vyhrál. Deset let jezdil za Ferrari, se svým bratrem Ralfem na okruhu tvořili veleúspěšnou dvojici.

Německý jezdec kromě unikátních jezdeckých schopností vynikal sympatickým vystupováním i všudypřítomným úsměvem. Proslul jako vyslanec UNESCO, hojně přispíval na charitu. Není divu, že si za svou bohatou sedmnáctiletou kariéru získal nespočet fanoušků po celém světě.

V povánočním čase, 29. prosince 2013 okolo poledního, byl celý internet zaplaven hrozivou zprávou. Jako blesk z čistého nebe přišla informace, že měl legendární pilot nehodu na lyžích. Okamžitě byl ze svahu transportován do nemocnice v Moutiers, posléze do Grenoblu. Téměř půl roku po nehodě byl Schumacher převezen na rehabilitaci do Univerzitní nemocnice v Lausanne, o tři měsíce později propuštěn do domácího léčení.

Jak je na tom?

Celý svět s napětím očekával jakékoliv zprávy o zdravotním stavu Schumachera. Ty přicházely opatrně, spíš než konkrétní informace prosakovaly na veřejnost ničím nepodložené spekulace. Jisté je pouze to, že elitní jezdec po nehodě upadl do kómatu a je upoután na lůžko.

Manželka Corinna od počátku držela jeho stav pod pokličkou a žádala média i širokou veřejnost, aby respektovala soukromí rodiny. Prý by nebylo dobré hovořit o tom, jak jezdec vypadá. Za celou rodinu později převzala kontakt s médii tisková mluvčí Sabine Kehmová. Ta se před dvěma lety oficiálně vyjádřila k tomu, proč svět neví více o zdravotním stavu legendárního jezdce.

Údajně není možné jen tak popsat aktuální stav bývalého pilota, jedná se o "kontinuální proces". Mluvčí však zmínila další problém. Pokud by vydala jakoukoliv informaci, okamžitě by byla touha po dalších, což by roztočilo nikdy nekončící kolotoč. A o to nestojí nikdo z rodiny, navíc Schumacher by byl ten poslední, kdo by si něco podobného přál. "Michaelův soukromý život byl pro něj posvátný už před nehodou. A všichni to akceptovali," vysvětlila Kehmová v rozhovoru před dvěma lety.

Životní jubileum

Dodnes nejen skalní fanoušci lační po jakékoliv pozitivní zprávě, na Michaela Schumachera se nezapomnělo. Je otázkou, jak probíhá rekonvalescence dnes devětatřicetiletého jezdce, nic se neví o jeho fyzickém či duševním stavu. Občas uteče na veřejnost drobný střípek zprávy a fanoušci zadoufají. Ani pět let po nehodě na svého idola nepřestali myslet a doufat v zázrak. O nic moudřejší než na začátku však nejsou.

"Vždy si dávám pozor, než něco řeknu, ale ano, je pravda, že jsem Velkou cenu Brazílie sledoval u Michaela ve Švýcarsku," řekl výkonný ředitel stáje Ferarri Jean Todt začátkem prosince pro Auto Bild. O zdravotním stavu tato informace neříká zhola nic, je však pozitivní, že se na Schumachera nezapomíná.

Třetího ledna oslaví Schumacher padesáté narozeniny a celý automobilový svět si připomene životního jubileum. Ferrari při této příležitosti otevře ve svém muzeu výstavu věnovanou Schumacherovi. Další je pak k vidění v Kolíně nad Rýnem. Virtuální muzeum připravuje také mobilní aplikace, mělo by jít o shrnutí bohaté kariéry pilota.