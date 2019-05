Pohádkový Krteček ozdobí monoposty Räikkönena a Giovinazziho

Do nedělní Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1 odstartují z první řady vozy stáje Mercedes. Kvalifikaci vyhrál Valtteri Bottas před obhájcem titulu Lewisem... více

Schumacherovy plány odhaleny, překazila mu je osudová nehoda

Původní zpráva Po odchodu z formule 1 měl smělé plány do budoucnosti. Michael Schumacher se rozhodl, že dostane do královny motosportu syna Micka. Legenda pomýšlela na to, že... více