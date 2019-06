Šonka vzal pilota Formule 1 do vzduchu. Byl to mazec, přiznává

Stáj Red Bull v neděli čeká závod na domácí trati. Při té příležitosti pořadatelé ve spolupráci s českým pilotem Martinem Šonkou vymysleli nevídanou akci. Závodník formule 1 Pierre Gasly si sedl do kokpitu letadla a vychutnal tak pohled na dráhu z ptačí perspektivy.

V kvalifikaci Velké ceny Rakouska se děly věci. Hamilton dostal na prak od mladíka Leclerca, když si monacký jezdec o 259 tisícin zajistil pole position před svým rivalem a lídrem šampionátu. Britský pilot byl navíc dodatečně penalizován za zdržení Räikkönena a vyrazí tak na trať až z páté pozice. Vettela zradila technika, Magnussen byl dostatečně posunut o pět míst.

To třiadvacetiletý rodák z Rouen, aktuálně jezdec stáje Red Bull Pierre Gasly v neděli odstartuje osmý. Před samotnou kvalifikací však dostal nečekaný dáreček.

Spolupráce fungovala na jedničku

"První zkušenost s tímto typem letadla byla neuvěřitelná," neskrýval své nadšení. Pochvaloval si i spolupráci s akrobatem Šonkou, který ho ve vzduchu vzal pod svá křídla. "Bylo krásné sedět v letadle s Martinem," vysekl mladík českému pilotovi poklonu.

"Většinu času jsem vlastně vůbec nevěděl, co se děje. Letěli jsme nad tratí a občas udělali nějakou akrobacii," dodal uchváceně francouzský jezdec. Přetížení přitom dosahuje až 6 G, což je i pro otrlé piloty Formule 1 vysoká hodnota. "Je to jako masivní facka do tváře. Největší přetížení, které jsem zažil v kokpitu Formule 1, bylo při masivním brzdění 5,4," přibližuje Gasly.

I Šonka si let chválil, stejně tak jako svého pasažéra. "Gasly byl skvělý," dodal po přistání. Mistr světa ve vzduchu manévruje s prstem v nose, co se však sportu týče, nečekaně se ocitl v nepříjemné situaci.

Red Bull Air Race končí, hlavní sponzor se rozhodl jít ze hry z důvodu nízké popularity tohoto leteckého sportu. Šonku teď čeká změna zaměstnání, jestli u letectví zůstane, je zatím ve hvězdách.