Massa: Schumacher byl jako starší bratr, s Alonsem jsem trpěl

Patřil mezi stálice formule 1, pro mnohé byl nejsympatičtějším pilotem na okruhu. Felipe Massa měl ve Ferrari za týmové kolegy tři mistry světa, sám šampionát nikdy nevyhrál. Kdo byl pro slavného Brazilce vůbec nejtěžším soupeřem?

Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso. Tři pojmy ve světě motosportu, se kterými se Massovi poštěstilo startovat ve stejných týmových barvách.

Ferrari dnes již bývalého jezdce formule 1 angažovalo hned několikrát a téměř vždy byl týmovou dvojkou. Ve svých počátcích se Massa pohyboval v týmu Sauber, kde se mu nedařilo špatně, nicméně dopouštěl se nováčkovských chyb. Zlom nastal v roce 2006, kdy ho po předchozím testování čekala prozatím největší kariérní výzva: start po boku Michaela Schumachera.

Přestože strávil sezonu vedle legendárního Němce, nejtěžším soupeřem byl pro devětadvacetiletého vítěze jedenácti závodů v kokpitu formule 1 Fernando Alonso.

"Nechci ignorovat důležitost Michaela Schumachera, ale Alonso měl bezpochyby stejný talent, stejnou rychlost a stejnou inteligenci jako Němec. Schumacher měl v týmu moc, ale pro mě byl jako starší bratr, zatímco s Alonsem byl boj vyrovnanější, byli jsme na stejné úrovni, ale dokázal vše otočit ve svůj prospěch," vyzdvihl Španělovo nadání jeho tehdejší týmový kolega.

Peripetie uvnitř týmu

"Psychologicky to bylo těžké. S Alonsem jsem hodně trpěl. Vždy jsem si s ním dobře rozuměl, ale dokázal věci změnit ve svůj prospěch. S Kimi jsem tento problém nikdy neměl," rozpovídal se i o dalším z kolegů.

Massa zažil to, co se jezdcům královské motocyklové disciplíny, bohužel často stává. Během kvalifikace na GP Maďarska ho do hlavy zasáhla asi osmisetgramová ocelová pružina uvolněná z vozu týmu Brawn GP jeho krajana a přítele Rubense Barrichella, Massa havaroval v rychlosti téměř 200 km/h a v sezoně si už nezajezdil.

Při svém návratu na okruh byl Alonso ve Ferarri nový a Massa zavzpomínal na své začátky vedle dvojnásobného mistra světa. V kvalifikaci ve Velké ceně Bahrajnu svého týmového kolegu porazil, v samotném závodě pak těsný souboj prohrál.

"V Austrálii se jelo za deště, byl jsem třetí, Alonso čtvrtý. V posledních kolech se na mě přilepil a tým mi řekl, abych ho pustil. To jsem odmítl, nedávalo mi to žádný smysl. Byl začátel sezóny, teprve druhý závod. Nebylo to fér. Pak začal psychologický nátlak ze strany Alonsa a všechno se zhoršilo tím, co se stalo v Německu. Opět mi řekli, abych ho pustil. Udělal jsem to, protože to v tu chvíli to bylo správné," přiznal Brazilec zakázanou režijní spolupráci.

Massa se světem formule 1 rozloučil v roce 2017 závodem v Abú Zabí. Současně se je angažován týmem Venturi v šampionátu Formule E.