Nechutný blikanec! Ital zmáčkl soupeři brzdu, tým ho propustil

Neuvěřitelná drzost, která se nedá nijak omluvit. Italský závodník Romano Fenati předvedl během nedělního závodu Moto2 v San Marinu šílený zkrat, když při velké rychlosti zmáčkl brzdu svému krajanovi. Poškozený Manzi kvůli tomuto incidentu vyjel z tratě a závod nedokončil. Hříšník byl diskvalifikován, nyní navíc dostal od svého zaměstnavatele padáka.

Velkou cenu San Marina, která se odjela v rámci třídy Moto2, ovládl Ital Bagnaia, jehož na stupni vítězů doplnili Oliveira s Schrötterem. Více než samotné výsledky ale nyní na internetu koluje incident, který musel pořádně rozezlít snad každého fanouška motocyklových závodů.

Způsobil ho Romano Fenati, který se přímo na trati několikrát hádal se svým krajanem Manzim. Nad tím, co provedl sedm kol před koncem, zůstává rozum stát. Rodák z Ascoli při jízdě v rychlosti kolem 250 km/h zmáčkl soupeři brzdu, čímž jej naprosto vyvedl z míry. Poškozenému Manzimu, pro kterého tím závod skončil, se jen s velkou dávkou štěstí nic nestalo.

Nechutný skutek samozřejmě neušel ani šéfům závodu, Fenati uviděl po pár vteřinách černou vlajku a byl diskvalifikován. V pondělí navíc dostal padáka od svého zaměstnavatele.

"Náš tým s okamžitou platností končí kontrakt s jezdcem Romanem Fenatim za jeho nesportovní a nebezpečné chování. S nesmírnou lítostí musíme poznamenat, že tento nezodpovědný čin ohrozil život jiného závodníka a nedá se ničím omluvit," uvedli představitelé týmu Marinelli Snipers.

A nejen to. Šampion loňského ročníku třídy Moto3 měl od příští sezony závodit v nové stáji, pod jejímiž barvami by se proháněl na strojích italského výrobce MV Agusta. Nedělní incident ho ale o tuto šanci pravděpodobně připravil.

"Tohle byla nejhorší věc, jakou sem kdy v motocyklovém závodě viděl. Pravý sportovec by se takhle nikdy nezachoval. Co se týče jeho budoucí pozice jezdce MV Agusta Moto3, zasadím se o to, abych to zastavil. Nedojde k tomu, nereprezentuje hodnoty naší firmy," nechal se slyšet šéf stáje Giovanni Castiglioni.

Fenati tak může být alespoň rád, že svému soupeři nezpůsobil žádné zdravotní potíže. V pondělní se za šílené chování celému světu omluvil. "Přeju si, aby to celé byl jen špatný sen. Vracím se myšlenkami k těm okamžikům, kdy jsem udělal ten ostudný čin. Nechoval jsem se jako muž! Muž by dokončil závod a pak si šel stěžovat na ředitelství závodu a snažil se domoci spravedlnosti za předchozí incident. Neměl jsem se nechat vyprovokovat. Čelím oprávněné kritice a omlouvám se všem, kteří ve mě věřili a kteří se cítí mým činem poškozeni".