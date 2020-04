Petr Polák netuší, kdy se soutěž může vrátit

Po několika týdnech tréninku jen na kole se motokrosař Petr Polák opět připravuje i na motocyklu, kdy se vrátí na závodní tratě, však stále netuší. Čerstvě devatenáctiletý český reprezentant letos stihl jen dva starty v mistrovství světa, kdy přidá další, není jasné. Aktuálně nejbližším závodem seriálu je Grand Prix Ruska na začátku června.

"Myslím si ale, že to moc reálné není. V Rusku se vše momentálně rozjíždí a oni jsou známí tím, že si hranice střeží. Myslím si, že to bude komplikace," řekl Polák v rozhovoru.

S pandemií koronaviru, kvůli které se závody překládají, bojují všechny evropské země. "A vzhledem k tomu, že země v Evropské unie si dělají vše podle svého a zavírají hranice, tak si myslím, že to bude problém. Jakmile například Francouze nepustí na závody, tak nemá cenu to organizovat. V každé kategorii jich je deset. Nehledě na diváky, kteří jsou klíčoví," podotkl.

Zavřené hranice a nemožnost účasti zahraničních fanoušků s největší pravděpodobností přinutí i české pořadatele zrušit či přesunout červencový závod v Lokti nad Ohří.

"Češi jsou na české Grand Prix jen zlomek. Jakmile nepustí Němce a Rakušany, bude to velký problém. Chtěl bych být pozitivní a říct, že něco by se letos odjet mohlo, ale moc toho asi nebude. Když tam nejsou diváci, tak se to pořadatelům nevyplatí. Bez nich jsou závody prodělečné," uvedl Polák.

Kalendář je plný

Promotér šampionátu v minulých dnech zveřejnil upravený kalendář, v němž zatím figurují všechny závody. Už nyní je však například prakticky jisté, že na začátku srpna se nepojede v Německu, kde jsou do konce prázdnin velké akce zakázány. I bez toho je kalendář MS extrémně nahuštěný.

"Měli bychom závodit každý víkend, k tomu jsou tam obrovské přesuny. I z logistické stránky by to nebylo jednoduché. Jeden víkend v Rusku u moře, druhý v Lotyšsku u Finska... Je to divoké. A hned další víkend Francie. Každý tým musí mít všechno třikrát a posílat vše letecky," uvedl člen ACCR Czech Talent týmu Autoklubu České republiky.

I přes své pochybnosti o podobě letošní sezony se Polák začal připravovat na možnost, že by se opravdu závodilo v rychlém sledu. "Vrátili jsme se do zimní přípravy a teď nabírám objem. Dlouhá cvičení, jízda na kole, běhy," uvedl. "Když jsem nový kalendář poslal trenérovi, tak říkal, že to bude něco. Že si mákneme, pokud se to tak odjede. Po sezoně budeme zralí na měsíc v posteli," pousmál se Polák.

Reálnější podle něj je, že bude obnoven český šampionát, ve kterém byly zatím odloženy tři závody. "To si myslím, že má jediné naději. Národní šampionáty, při kterých není transport lidí přes hranice takový. Věřím, že ke konci roku bychom český mistrák mohli odjet, mistrovství světa a německý ADAC bude velký problém," řekl.

Původně na domácích tratích letos moc startovat nechtěl. Prioritou švýcarského týmu IXS MXGP, za který jezdí, je MS a mistrovství Německa. Teď by ale uvítal jakýkoliv start. Zatím alespoň trénuje. "Poté, co se povolily sporty pod otevřeným nebem, tak můžu trénovat v klidu. Kolem nás už otevřeli pár tratí, kde mohu jezdit. V Horažďovicích nebo na Klatovsku," pochvaloval si.