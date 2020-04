Rossi nechce končit, plánuje ještě jednu sezonu

Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi by rád pokračoval v šampionátu MotoGP i v příštím roce. Jednačtyřicetiletý Ital se chtěl původně o kariéře rozhodnout zhruba v polovině letošní sezony, ta ale pro jezdce královské třídy kvůli koronavirové pandemii ještě ani nezačala.



Legendární Rossi letos skončí v továrním týmu Yamaha, kde ho nahradí Francouz Fabio Quartararo. Vítěz 115 Velkých cen si dosud nebyl jistý, zda bude pokračovat, ale v videorozhovoru pro MotoGP uvedl, že by rád jezdil i příští rok.

"Tohle není nejlepší způsob, jak skončit, protože situace je taková, že možná ani letos žádný závod mít nebudeme. Takže by pro mě asi bylo lepší, kdybych se pustil ještě do jedné sezony a rozloučil se až po ní. Doufám, že budu v roce 2021 pokračovat," potěšil své fanoušky Rossi. Podle MotoGP by mohl dál jezdit s yamahou, ale v satelitním týmu Petronas Yamaha SRT, v němž by vystřídal právě Quartarara.

Rossi, jehož nejlepším výsledkem v minulém ročníku byla dvě druhá místa a na vítězství čeká tři roky, se chtěl o kariéře rozhodnout po pěti či šesti závodech této sezony. Kvůli pandemii koronaviru bylo ale odloženo či zrušeno úvodních 11 Grand Prix MotoGP. Aktuálně je první v kalendáři ve svém původním termínu 9. srpna Velká cena České republiky na Masarykově okruhu v Brně.