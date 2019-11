Výměna roku! Rossi ve formuli, Hamilton osedlá pekelný stroj

Brzy šestinásobný mistr světa formule 1 a devítinásobný šampion v závodech silničních motocyklů. Jedni z těch historicky nejlepších ve svých oborech. Co se stane, když si Lewis Hamilton a Valentino Rossi vymění stroje? To se příznivci rychlých kol dozví ještě letos.

Britský pilot ještě nemá celkové prvenství jisté, nicméně muselo by jít o velký "výbuch", aby si triumf nechal utéct. Sám Hamilton se nechal slyšet, že chce titul světového šampiona slavit v Austinu a to vítězstvím. Jestli se mu to povede, bude jisté už v neděli.

Čtyřicátník Rossi má nejspíš to nejlepší na dvou kolech za sebou. Vysněného desátého titulu se už nejspíš nedočká, přestože působí ve špičkové stáji Yamaha, konkurence je obrovská. A sám závodník přiznal, že velmi pravděpodobně na konci sezony 2020 pověsí závodnickou přilbu na pověstný hřebík.

Dvě kola za čtyři kola

9. prosince by měl pro oba borce přijít velký milník, na který si zatím v kariéře nesáhli. I když... Zatímco pro Hamiltona je motorka pouhou vášní, sedminásobný mistr MotoGP v minulosti testoval Ferrari několikrát. Veřejně debutoval s Ferrari na testu ve Valencii, kde dokonce zapůsobil na tehdy sedminásobného šampióna F1 Michaela Schumachera a vážně se zvažovaly zvěsti o přechodu Rossiho na čtyři kola.

V roce 2009 byl dokonce osloven, aby na italské Grand Prix nahradil zraněného Felipeho Massu. Jenže grandiózní jezdec nabídku s díky odmítl, nenašel čas na dostatečný trénink, navíc ještě bojoval o titul v MotoGp, což bylo prioritou. Italský závodník je však pravidelným účastníkem automobilových akcí, již skoro tradičně vítězí na rallye v Monze. A teď je připraven prohodit si ve Valencii svůj stroj s Hamiltonem.

Brit na pekelném stroji tolik zkušeností nemá, minimálně těch závodních. Motorka je jeho velkou vášní, konec loňského roku strávil několik dní na motocyklu Yamaha ve společnosti jezdců Michaela vana der Marka a Alexe Lowese. I přes malou nehodu, nedá na stroj na dvou kolech dopustit.

Jak se aktérům povede ve velkolepé výměně, uvidíte již 9. prosince ve Valencii.