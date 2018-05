Červenka si proti Slovákům připíše 150. start, poprvé s céčkem na MS

V reprezentaci debutoval poprvé před jedenácti lety. Letos patří Roman Červenka k nejzkušenějším hráčům Jandačova výběru na mistrovství světa v Dánsku. Úvodní utkání proti Slovensku, kterým čeští hokejisté začnou svou pouť šampionátem v Kodani, bude pro 32letého centra specifický. Jednak zaznamená 150. start v národním týmu, ale také do něj půjde premiérově jako kapitán na velké akci.

Červenka se už od mládí vždy chtěl věnovat hokeji, což potvrzoval i v reklamě na Snickers v dobách své největší slávy. Nikdy by ho však podle svých slov nenapadlo, že to u nejpopulárnějšího sportu v Česku dotáhne až tak daleko, jako je osm účastí na mistrovství světa a k tomu troje zimní olympijské hry. "Chtěl jsem být profesí hokejista a snil jsem o tom vždycky, ale že bych čekal tolik zápasů v nároďáku, to ne," řekl kapitán národního týmu novinářům před duele se Slovenskem.

Úvodní zápas českého výběru bude pro Červenku jubilejní. Počet startů v reprezentaci totiž zaokrouhlí na 150. Dvaatřicetiletý centr nad tím však nepřemýšlí. Důležitější pro něj, aby národní tým vstoupil úspěšně do šampionátu, když ještě nikdy v historii neprohrál první zápas na mistrovství v základní hrací době. Vůbec poprvé povede Česko s céčkem na prsou na velké akci. "Je to velká úloha a opravdu obrovská čest. Nesnažím se ale nad tím moc přemýšlet. Chci připravit hlavu na svůj výkon," směřoval svá slova Červenka k zápasu se Slováky.

Do letošního šampionátu vstupují Češi jako outsideři a moc se s nimi nepočítá v boji o medaile. Stejně tomu bylo tak i před osmi lety v Německu, kde nakonec z toho byl mistrovský titul pro partu okolo tehdejšího kapitána Tomáše Rolinka či Jaromíra Jágra. "Celé to mistrovství 2010 byl neskutečný zážitek. Ze začátku to byly obrovské starosti a potom ten konec, kdo to nezažije, tak je těžké to popisovat," vzpomínal Červenka na senzační triumf českého týmu před osmi lety.

"Rok 2010 dokázal, že to může jít kdykoliv, kdy se to sejde. Na jeden zápas a play off se může stát cokoliv," podotknul Červenka. "Je to ale samozřejmě čím dál těžší, protože Kanada a ostatní týmy mají spoustu mladých hráčů NHL, co jezdí," dodal vzápětí druhý nejstarší člen národního týmu v Dánsku.

Trenér Josef Jandač oproti předchozím letům národní tým výrazně omladil. Celkem dvanáct hráčů si připíše premiérový start na mistrovství světa. Červenka si z toho ale hlavu nedělá. "Jsou tu mladí kluci, kteří mají obrovský talent a kariéru před sebou. Mají už odehrané zápasy v NHL nebo za mládežnické reprezentace. Není potřeba nikoho úplně zaučovat, ale jsme tu samozřejmě jeden pro druhého," konstatoval kapitán reprezentace. "V týmu je dobrá atmosféra a není potřeba to nějak rozdělovat na mazáky a mladé hráče. Všichni jsme stejní a tak chceme i hrát," řekl odhodlaně Červenka.