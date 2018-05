Hokejisty na MS trápí kvalita ledu, přesouvaly se i tréninky

Nekvalitní led trápí účastníky mistrovství světa v Kodani. Stěžují si na něj hokejisté napříč všemi týmy a pořadatelé i kvůli tomu museli sáhnout ke změně rozpisu tréninků a rozbruslení. Ty byly pro dnešek přesunuty do tréninkové haly a v Royal Areně zůstaly jen zápasy Bělorusko - Rusko a Švédsko - Francie.

Nová multifunkční hala, otevřená loni v únoru, stabilně přes sezonu hokejové zápasy nehostí, slouží především pro koncerty a nabízí prostor dalším sportovním akcím. V prosinci se v ní konalo plavecké mistrovství Evropy v krátkém bazénu a příští rok bude dějištěm MS v házené.

Od prvních tréninků hokejového šampionátu bylo jasné, že led není ideální. "Při tréninku je takový měkčí a doufám, že se to do soboty zlepší," řekl už ve čtvrtek po úvodním testu útočník Michal Řepík. Pořadatelům se však kvalitu nepodařilo vylepšit. Naopak program i zátěž víkendových tří zápasů denně se projevil o to víc.

"Nebudu sprostý, ale nestálo to za nic. Ale pro oba týmy to bylo stejné a musí se s tím poprat. Musíme hrát jednodušeji," prohlásil útočník Dmitrij Jaškin po večerním duelu se Slovenskem, který sobotní program v Royal Areně uzavřel.

Slovenský obránce Dominik Graňák se s kritikou přidal. "Ještě při rozcvičce a ze začátku zápasu to bylo všechno fajn, ale potom se kvalita zhoršovala. Možná to bylo i množstvím lidi v hledišti. Trochu mi to připomíná mistrovství světa v Rakousku (2005), ale tam bylo nesnesitelné horko. Tady to není tak hrozné a led tady stejně zamrzá pomaleji," uvedl Graňák, který působí v Hradci Králové a startuje na MS už podvanácté.

Právě při zápase Čechů se Slováky hru ve třetí třetině přerušila úprava díry v ledu. "Byl to už třetí zápas dne a to se stává. Je to pro oba týmy stejné a musí se s tím vyrovnat," podotkl český obránce Radko Gudas.

Přestože Češi v neděli hráli se Švédy už odpoledne, což byl druhý zápas ze tří v programu dne, zlepšení nenastalo. Podle střelce Dominika Kubalíka spíše naopak. "Přišlo mi to ještě horší než ten první den. Byly tam díry, zůstávala tam voda. Po každé třetině po úpravě byl led úplně mokrý a schne pomalu a nemrzne to. Skáče to trošku jako tenisák, ale mají to tak všichni a nedá se nic dělat," popsal Kubalík.

Ideální stav ledu ale není ani v hale Jyske Bank Boxen, kde se hrají zápasy skupiny B. "Je to ale pro všechny stejné. Proto se nemůžeme na nic vymlouvat," citovala agentura DPA německého útočníka českého původu Dominika Kahuna.