Hrát nechtěli, pak s Rusy rozhodli. Pastrňáka výkon překvapil

Dopoledne přiletěli do Kodaně, ihned zamířili na trénink a následně na hotel přímo do postele. Po probuzení se společně rozhodli, že do večerního duelu s Ruskem nastoupí. A udělali dobře. Krejčí i Pastrňák byli tahouny českého týmu, jejich útok se postaral o všechny čtyři trefy.

Na přípravu měli nesmírně málo času. Ráno ještě seděli v letadle, večer pak už bojovali na ledě proti velkému soupeři. "Nečekali jsme, že nám to tak půjde. Ono to ale většinou tak je. Když jdete do zápasu bez očekávání, tak to dopadne. Dnes se nám dařilo a cítil jsem se dobře, z čehož jsem byl překvapený," řekl Pastrňák.

Rozhodnutí, jestli oba dva nastoupí už v den příletu do Kodaně, se odkládalo až do poslední možné chvíle. "Původně jsme chtěli hrát až v pátek, ale pak jsme si řekli, že to nebude o moc lepší. Dlouho jsme nebyli na ledě, takže jsme rádi, že to máme za sebou," uvedl jedenadvacetiletý útočník.

Čeští fanoušci jsou po čtvrtečním představení v euforii. Pastrňák s Krejčím se ihned zařadili k lídrům reprezentace a hodně se od nich očekává i v dalších utkáních. "Zatím je to jen jeden zápas. Máme radost, že jsme porazili Rusáky, ale my tady nejsme proto, abychom vyhráli a teď přestali hrát, protože jsme je porazili," podotkl Pastrňák.

S Krejčím to Pastrňákovi klapalo na jedničku, přestože v Bostonu spolu v útoku pravidelně nehrají. "S Krejčou mě to baví. Člověk musí být připravený každé střídání s hokejkou na ledě, protože od něj to tam chodí zprava zleva a on mě vždy najde," pochvaloval si.

V útoku bostonské hvězdy doplnil Jaškin, který si se svými novými spoluhráči sedl téměř okamžitě. Se spoluprací byl spokojení i Pastrňák. "Odvedl pro nás spoustu práce, je silný na puku a v soubojích. Zaslouženě dal i gól," ocenil Pastrňák i Jaškina.

První trefu si Pastrňák připsal ve druhé části, tu důležitější si ale schoval až do prodloužení, kdy měl velké štěstí. "Trochu mi to ujelo. Chtěl jsem zakončit forhendem a gólman mi to vykopl. Obránce tam pak zastavil, tak jsem to zkusil. Takhle padá hodně branek, třeba Crosby jich dává spoustu," pousmál se rodák z Havířova, který v Dánsku hned navázal na vydařenou sezonu z NHL.