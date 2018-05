Hvězdnou sestavu ovládli Švédové, nejlepším hráčem Kane.

Nedílnou součástí každého mistrovství světa jsou i individuální ocenění pro nejlepší hráče. Nebylo tomu jinak ani na šampionátu v Dánsku. Podle očekávání se do nejlepší sestavy dostala čtveřice Švédů, direktoriát turnaje pak nezapomněl ani na reprezentaci pořadatelské země, nejlepším brankářem totiž vybral Frederika Andersena.

Nejlepší sestavu mistrovství často nazývanou jako All Star tým vybírali svými hlasy akreditovaní novináři. Ti zvolili následujících šest hráčů. V brankovišti ukázali na švédského hrdinu Anderse Nilssona, mezi obránci pak uspěli Oliver Ekman-Larsson a Adam Larsson. Své spoluhráče pak doplnil ještě Rickard Rakell. Dominanci Švédů pak alespoň trochu zmírnili Patrick Kane a Sebastian Aho.

Spoustu lidí by do nejúspěšnější sestavy zařadili raději jiné hokejisté, všech sedm vybraných si to ale jednoznačně zaslouží. Nilsson byl ve skupině téměř k nepřekonání, což potvrdil i v semifinále, kde vynuloval všechny americké hvězdy. Celý turnaj pak korunoval vychytanými nájezdy ve finále.

Elitní obranná dvojice složená ze dvou Larssonů byla hlavním pilířem Švédů. Ve většině utkání byli nejvytěžovanějšími hráči a týmu pomohli i několika bodu. Rakell byl zase před příjezdem posil z Nashvillu a Pittsburgu hlavní útočnou zbraní, v první formaci byl noční můrou všech soupeřů.

Zbylí dva útočníci pak zase mezi sebou na dálku bojovali o pozici nejproduktivnějšího hráče. Aho ovšem dostal trochu nečekanou stopku od Švýcarů už ve čtvrtfinále, a tak uvolnil cestu Kaneovi. Ten nakonec nastřádal rovných dvacet kanadských bodů, což se naposledy povedlo před deseti lety Heatleymu z Kanady.

Kane tak novináři zvolili i nejužitečnějším hráčem mistrovství poté, co dovedl USA k zisku bronzových medailí. Hvězda Chicaga i přes dvě porážky během šampionátu táhl své spoluhráče za medailí a to se mu nakonec i povedlo. V utkání o třetí místo navíc podruhé na jednom mistrovství porazili svého rivala Kanadu.

Kromě novinářů pak nejlepší hráče vybíralo i vedení turnaje. To nezapomnělo ani na domácí reprezentaci, když za nejlepšího maskovaného muže vybralo Frederika Andersona. Nejpovedenější výkony mezi obránci pak podle direktoriátu předváděl John Klingberg ze Švédska a mezi útočníky podle nich nejvíce zářil Sebastian Aho z Finska.