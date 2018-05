Klidná výhra, ale těžké zápasy teprve přijdou, ví Jandač

Podobně jako v pátek proti Bělorusku (3:0) i dnes proti Francii (6:0) čeští hokejisté už v první třetině rozhodli třemi góly o osudu utkání. Kouč Josef Jandač si pochvaloval, že na rozdíl od minulého vystoupení proti dalšímu papírově slabšímu soupeři jeho svěřenci pokračovali i poté v aktivní hře.

"Hlavně jsme zase dobře nastoupili, a jak jsme dali v první třetině poměrně brzy ty rychlé dva góly, tak jsme se uklidnili a potom už jsme celý zápas kontrolovali. Hráli jsme dobře a s chutí. Myslím, že to bylo lepší než proti Bělorusku. Proti němu, jak jsme měli to vedení (3:0), tak už jsme přestali trošku hrát. Dneska ne, hráči měli chuť i dál. Bylo to bezproblémové vítězství," řekl novinářům Jandač.

Češi celkově Francii přestříleli v poměru 55:10. "Hodně jsme stříleli. Dneska byl větší zabijácký instinkt dávat góly," konstatoval Jandač. Jeho tým podruhé za sebou neinkasoval a drží neprůstřelnost 157 minut a 24 sekund. "Je to potěšující, na druhou stranu musím říct, že Bělorusko ani Francie nás nijak neprověřily, takže i tím, že jsme rychle vedli a rozhodli v prvních třetinách, tak se to pak dohrávalo. Bylo tam málo střel na nás."

O polovinu branek proti Francii se postaral útok David Pastrňák, David Krejčí, Dmitrij Jaškin. Jandač si fungující spolupráci dua z Bostonu s Jaškinem pochvaloval. "Jaškin k nim dobře pasuje. Jednak důrazem, jednak i hokejovostí. Jsou to výborní hráči, rozhodli to utkání, v první třetině dali góly. Pak jak to tempo opadne, tak pak už si hrají," prohlásil Jandač.

Utkání nedohrál po zákroku na hlavu od obránce Jonathana Janila útočník Filip Chytil, který z preventivních důvodů odstoupil v polovině utkání. S naraženým ramenem byl mimo hru další útočník Andrej Nestrašil, který se zranil v úvodu duelu s Běloruskem. "Je to lepší, zítra to zkusí na ledě, ale je tam velké ale," řekl Jandač o Nestrašilovi.

Češi zakončí boje v základní skupině v pondělí od 20:15 s dalším outsiderem Rakouskem a mohou mít už před utkáním jistotu postupu do čtvrtfinále, které je na programu ve čtvrtek. "My s tím nic neuděláme, takové rozlosování bylo. Na začátku přišli těžší soupeři, teď ti, v uvozovkách, lehčí. Myslím, že se ta hra pořád zvedá, sedá si to a věřím, že na to klíčové utkání se dokážeme dobře připravit," podotkl kouč.

Brankáře na duel s Rakouskem ještě Jandač neprozradil. O dosavadních šest duelů se rovnoměrně podělili Pavel Francouz a David Rittich. "Řekneme to prvně brankářům a už to musíme směřovat ke čtvrtfinále," dodal Jandač.