Kouč Jandač s generálkou na čtvrtfinále spokojený nebyl.

Těsnou výhrou nad nováčkem Rakouskem 4:3 se čeští hokejisté rozloučili se základní skupinou na mistrovství světa v Kodani a nyní budou do úterka čekat na soupeře, který vzejde ze čtveřice USA, Finsko, Dánsko a Kanada. Spokojený s generálkou na čtvrteční čtvrtfinále v Herningu ale kouč Josef Jandač nebyl.

"Měli jsme výborný vstup, dali jsme rychle góly. Pak jsme se zadrhli, přestali jsme hrát. Uspokojili jsme se. Rakušani se osmělili, začali kousat a v poslední třetině jsme uhájili jednobrankové vítězství, za které jsme rádi, ale s předvedenou hrou nemůžeme být úplně spokojeni," řekl novinářům Jandač.

Češi po odpolední výhře Ruska nad Slovenskem 4:0 měli jisté konečné třetí místo ve skupině A. Jejich soupeř před dvěma dny díky úspěchu proti Bělorusku oslavil záchranu mezi elitou.

"To jsme vůbec neřešili. Hrajeme zápas na mistrovství světa a proti Rakousku jsou to takzvané povinné body. Chtěli jsme ze skupiny dobře vystoupit vítězstvím, abychom se připravili na to utkání, které bude úplně o něčem jiném. Byly tam věci, které se nám nelíbily," podotkl Jandač.

Češi už ve třetí minutě vedli 2:0, ale Rakušané v závěru první třetiny snížili a mohli před přestávkou i vyrovnat. "Něco jsme si řekli, abychom se probrali a probudili, protože jsme potřebovali najít motivaci a připravit se na čtvrtfinálové utkání. Chtěli jsme po klukách, aby zjednodušili hru hlavně v koncovce. Strašně moc jsme přehrávali, ztráceli kotouče, takže to jsme chtěli odstranit," prohlásil kouč.

O tři ze čtyř branek českého týmu se postarala formace Tomáš Hyka, Martin Nečas, Dominik Kubalík. "Ti byli dneska nejlepší, ta jejich lajna. Vyhráli utkání. Je dobře, že se to rozloží, a v tom klíčovém zápase je potřeba, aby zahrály všechny lajny," uvedl Jandač.

Nyní bude čekat na rozuzlení skupiny B v Herningu a očekává jednoho z tria silných soků. "Já si myslím, že dostaneme jednoho z těch tří (USA, Finsko, Kanada). To je daný. Sledujeme tu druhou skupinu taky a připravíme se na raději na všechny. Uvidíme," prohlásil Jandač.

Český tým, který vyhrál šest ze sedmi utkání na turnaji a podlehl jen Švédsku (2:3), má nyní dva dny na to, aby se na čtvrteční čtvrtfinále nachystal. Ve středu se bude stěhovat do Herningu. "V úterý nejspíš budou mít hráči volný den, pak si dáme trénink a připravíme se na čtvrtfinále. Nejspíš to bude tak, že budeme muset trénovat (ve středu) ještě tady," uvedl Jandač.

O brankářské jedničce pro čtvrtfinále mezi Pavlem Francouzem a Davidem Rittichem zatím není jasno. "Počkáme si a uvidíme," dodal Jandač.