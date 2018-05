Na Rakušany s Francouzem v bráně, připravený je i Chytil

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního závěrečného utkání ve skupině A na mistrovství světa v Kodani proti Rakousku (20:15) v brance s Pavlem Francouzem. Do sestavy se vrací po absenci v nedělním duelu s Francií (6:0) obránce Michal Jordán a odpočívat bude zadák Adam Polášek. Svěřenci trenéra Josefa Jandače budou podle odpoledního zápasu Ruska se Slovenskem vědět, jestli budou mít ještě šanci obsadit druhé místo v základní skupině A.

Potřebují k tomu jakoukoliv ztrátu sborné se Slováky bojujícími o postup a ještě zaváhání Ruska se Švédskem za předpokladu, že zvládnou duel s Rakouskem. Pokud by se český tým dostal v tabulce ze současného třetího místa výš, setrval by na čtvrteční čtvrtfinále v Kodani. V opačném případě se bude stěhovat autobusem do 300 kilometrů vzdáleného Herningu.

Francouz se dosud pravidelně na turnaji střídal v brance s Davidem Rittichem a nyní odchytá čtvrtý z celkových sedmi duelů ve skupině. "Tak jsme se dohodli. Ukázali jsme na Pavla," uvedl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

O nasazení gólmana pro čtvrtfinále se bude teprve rozhodovat. "Nevíme soupeře, kterého budeme mít. To bude hrát velkou roli, jaký gólman potom naskočí. Necháme to teď otevřené a budeme přihlížet k tomu, který tým na nás nastoupí," řekl Špaček.

Stejně jako proti Francii se trenéři rozhodli pro variantu se sedmi obránci a 13 útočníky. "Michal Jordán jde zpátky do sestavy a Adam Polášek bude odpočívat. Zase chceme zátěž mezi hráče rozložit," podotkl Špaček.

Na Rakušany umí

Šampionát předčasně skončil pro útočníka Andreje Nestrašila, který si v pátek v úvodu utkání proti Bělorusku poranil rameno. Chybět v sestavě nebude Filip Chytil, který nedohrál v neděli po zákroku na hlavu od francouzského obránce Jonathana Janila. "Raději jsem odstoupil, protože to bylo do hlavy, abych byl připravený na další zápas. Dneska už bylo všechno v pohodě," řekl Chytil.

Samostatná česká reprezentace sehrála s Rakouskem deset utkání a všechna vyhrála při skóre 57:11. Naposledy s nováčkem elitní kategorie hráli Češi na domácím mistrovství světa v Praze a zvítězili 4:0.

Po duelech s Běloruskem (3:0) a s Francií zakončí český tým první fázi turnaje duelem s třetím papírově slabším soupeřem v řadě. "Problém to není. Je to spíš o naší hře a myslím, že se zvedla a včera jsme hráli dobře celých šedesát minut. Nebylo to jako proti Bělorusku. Plnili jsme úkoly, které jsme měli," podotkl Špaček.

"Přecházeli jsme střední pásmo v rychlosti, měli jsme šance. Ten zápas byl skvělý od začátku do konce. Byly to důležité body a musíme to potvrdit proti Rakousku. Nemají co ztratit, je to jejich poslední zápas na mistrovství," dodal Špaček.

Před dnešním rozbruslením absolvoval český tým oficiální focení pro Mezinárodní hokejovou federaci.