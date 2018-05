Němci v prodloužení přetlačili Finsko, vyhrály i Švédsko a USA

Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa ve skupině B Finsko 3:2 v prodloužení a připsali si druhou výhru v turnaji ze šesti odehraných utkání. Finové podruhé prohráli, i tak už mají jisté čtvrtfinále, držitelům olympijského stříbra naopak nemohl ani vítězný gól Markuse Eisenschmida v čase 62:00. Vyřazovací boje jim zůstanou zapovězeny. Švédové si poradili se Švýcary a Američané doslova rozdrtili Nory.

Německo - Finsko

Finové začali suverénně; první třetinu vyhráli na střely 11:2, ale do vývoje skóre promítli jen jednu jedinou. Ve třetí minutě si to křížem útočným pásmem namířil do zakončení Tolvanen a prostřelil gólmana Niederbergera, jenž si zachytal poprvé na turnaji. Jinak si ale vedl skvěle a Finy hodně potrápil.

Velká střelecká převaha Seveřanů pokračovala i ve druhém dějství, ale Němci dokázali otočit skóre. Nejprve se v končící 26. minutě dokázal Tiffels skvěle zorientovat na brankovišti a vyrovnal. Krupp pak navíc 72 sekund před druhou přestávkou natáhl zápěstím ke střele od modré čáry a Husso nedokázal i kvůli clonícímu Eisenschmidovi zareagovat.

Finové nechtěli prohrát, ale vyrovnání se dočkali až na konci 58. minuty, kdy se trefil Aho. Přesně po dvou minutách prodloužení však rozhodl Eisenschmid, když využil nabídku, kterou mu v přečíslení dvou na jednoho exkluzivně přichystal Kahun.

Seveřané mohou i přes druhou porážku v Herningu stále reálně pomýšlet na vítězství ve skupině. K tomu ale potřebují v úterý ve svém závěrečném utkání porazit USA v základní hrací době, neboť Američané na ně zatím mají k dobru tři body.

Skupina B: Německo - Finsko 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 26. Tiffels (Y. Seidenberg, Michaelis), 39. Krupp (Hager, Eisenschmid), 62. Eisenschmid (Kahun) - 3. Tolvanen (Riikola), 58. Aho (Mikael Granlund, T. Teräväinen). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Fluri (Švýc.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 5077. Sestavy: Německo: Niederberger - Y. Seidenberg, M. Müller, Holzer, D. Seidenberg, Krupp, J. Müller, Mebus - Plachta, Hager, Eisenschmid - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Michaelis, Tiffels, Noebels - Krämmer, Pietta, Uvira - Höfflin. Trenér: Marco Sturm. Finsko: Husso - Pokka, Heiskanen, Koivisto, Nutivaara, Kivistö, Honka, Riikola - K. Kapanen, Mikael Granlund, Rantanen - Savinainen, Aho, T. Teräväinen - Tolvanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Mäenalanen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Švýcarsko - Švédsko

Gólem a třemi asistencemi se na výhře úřadujících mistrů světa podílel kapitán Mikael Backlund, mezi střelce se zapsala i čerstvá posila z Pittsburghu Patric Hörnqvist.

Oba týmy do předposledního utkání v první části turnaje nasadily další posily z NHL. Dres Švédska vedle Hörnqvista poprvé oblékl i Arvidsson, Švýcaři nasadili Josiho a Fialu.

Úvod Seveřanům ulehčila nedisciplinovanost Švýcarů. Švédové totiž v první třetině využili obě přesilové hry. Nejprve faul Schäppiho potrestal obránce Klingberg, poté se při vyloučení Diaze proadil Hörnqvist.

Snížit mohl Josi, ale skóre se opět změnilo až ve 22. minutě a zasloužil se o to Rakell, který potrestal chybu v rozehrávce soupeře. Švédové měli výraznou střeleckou převahu, místo další branky však sami inkasovali.

Nilssona překonal střelou od modré čáry Untersander a připravil gólmana Vancouveru o neprůstřelnost na šampionátu. Při předešlých dvou startech na MS Nilsson udržel čisté konto.

Ve třetí třetině Švýcaři dokázali zápas ještě více zdramatizovat a na 2:3 snížil Diaz. Následně Adam Larsson vrátil Švédsku dvoubrankové vedení, ale klid do závěru to jeho týmu nepřidalo.

Backlund hrubě fauloval Niederreitera, Švýcaři povýšili přesilovou hru odvoláním brankáře, z tlaku ale snížit nedokázali. Navíc pak sami inkasovali do prázdné branky. Poslední slovo měl ještě v další početní výhodě Kukan, ale na vítězství Švédska to nic nezměnilo.

Skupina A: Švýcarsko - Švédsko 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Branky a nahrávky: 39. Untersander (Corvi), 45. Diaz (Fiala, Andrighetto), 60. Kukan (Untersander) - 6. Klingberg (Zibanejad, Ekman-Larsson), 10. Hörnqvist (Pettersson, Backlund), 22. Backlund (Lindholm), 53. A. Larsson (Backlund), 57. Pääjärvi (Backlund). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Rantala - Sormunen (oba Fin.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 12.255. Sestavy: Švýcarsko: Genoni - Diaz, Müller, Fora, Josi, Untersander, Kukan, Frick - Niederreiter, Corvi, Meier - Andrighetto, Vermin, Fiala - Moser, Haas, Hofmann - Rod, Schäppi, Scherwey. Trenér: Patrick Fischer. Švédsko: Nilsson - A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson - Rakell, Zibanejad, Janmark - Pettersson, Backlund, Hörnqvist - Kempe, De La Rose, Arvidsson - Pääjärvi, J. Larsson, Everberg - Andersson. Trenér: Rikard Grönborg.



Norsko - USA

Favorizovaní Američané si museli na první trefu počkat do deváté minuty, přesto ještě stihli vyhrát první dějství vysoko 3:0. Vše načal využitou přesilovkou po ráně na bližší tyč kapitán Kane, jemuž ideálně nabil McAvoy.

Gólovou radost si pak zopakoval ve 13. minutě, kdy na něj při další početní výhodě Seveřané zcela zapomněli, ale velmi dobře ho viděl spoluhráč DeBrincat. Účet úvodní dvacetiminutovky pak podtrhl produktivní bek McAvoy, jemuž připravil gól právě DeBrincat, poté co se proháčkoval mezi třemi Nory a McAvoy se rychlou ranou z první nemýlil.

Po 63 sekundách druhé části využil další přesilovku Larkin. Pak se sice dostali ke slovu i Norové díky Forsbergovi, ale krátce po polovině utkání už měli zase Američané čtyřbrankové vedení zpět díky Martinezovi a Haugena vystřídal v norské brance Haukeland.

Ani tomu ale neprůstřelnost dlouho nevydržela - ve 37. minutě posunul Gaudreau po souboji u hrazení kotouč na rozjetého Larkina, ten už sice mohl zakončit, ale místo toho ještě vylepšil akci ideální nahrávkou, po níž Lee nemohl nedat. A 52 sekund před druhou přestávkou zvýšil už na 7:1 Atkinson.

Od třetí třetiny dostal v americkém brankovišti místo Kinkaida prostor Darling. Ve 43. minutě dojíždějící Valkvae Olsen zvedl kotouč po přihrávce soupeře, ten přistál na horní tyčce za Haukelandem a pohotový White ho dokázal přes velkou snahu norského gólmana dostat do sítě.

Pak si Norové zahráli přesilovku pět na tři a také ji využili, prosadil se Ken André Olimb. Pozadu nezůstal ani jeho bratr Mathis a o 64 sekund později snížil na 3:8. Poslední slovo měl Pionk, "desítku" už Američané završit nestihli.