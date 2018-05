VIDEO: Skvostná forma. McDavid rozhodl gólem ze vzduchu

Potvrdil fantastickou formu a odvrátil ostudu. Útočník Connor McDavid rozhodl svou pátou brankou na letošním světovém šampionátu o výhře favorizované Kanady nad Lotyšskem v prodloužení. Klenot Edmontonu položil na led obránce a po dorážce ze vzduchu se postaral o jeden z nejhezčích gólů letošního turnaje.

Do kanadského mužstva byl povolán jako kapitán a lídr celého týmu, svou roli zatím plní do puntíku. Jednadvacetiletý útočník Connor McDavid, jenž je považován za jednoho z nejlepších hokejistů současnosti, výrazně pomohl javorovým listům k postupu do čtvrtfinále.

Svou výjimečnost prokázal také v dosud posledním utkání proti Lotyšsku, z něhož dokázala země ze Severní Ameriky vydolovat dva body za výhru v prodloužení. A rozhodující okamžik měla na svědomí právě ofenzivní hvězda Edmontonu.

McDavid převzal přihrávku od klubového spoluhráče Ryana Nugenta-Hopkinse, na úrovni mezikruží poslal k ledu jednoho z obránců a nadvakrát překonal položeného gólmana Gudlevskise, když ze vzduchu doklepl kotouč bekhendem do sítě.

Talentovaný Connor si povedeným kouskem zároveň připsal jedenáctý bod, což ho posunulo na prozatímní čtvrtou příčku individuálních tabulek. Šanci vylepšit své statistiky dostane už v odpoledním utkání proti Německu.