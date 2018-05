USA vyzve švédské obhájce, Švýcaři chtějí zaskočit i Kanadu

Hokejisté USA, kteří ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku vyřadili český tým, budou v sobotu o medailovou jistotu bojovat proti obhájcům titulu Švédům. Ve druhém semifinále v Kodani se Švýcaři pokusí po Finech zaskočit dalšího favorita Kanadu.

Američané se zatím prezentují výbornými výkony, prohráli jen v závěrečném utkání v základní skupině s Finskem (2:6). Mezi nejlepším kvartetem jsou počtvrté za posledních šest šampionátů.

Výběr USA je hodně hladový po úspěchu i proto, že od zlata v roce 1960 dosáhl jen pětkrát na medaili, která měla pokaždé bronzovou hodnotu (1962, 1996, 2004, 2013 a 2015). "Máme spoustu šikovných hráčů, letos ještě více než obvykle. Všichni chtějí vyhrát. Nepřijeli jsme sem jenom pro zábavu," řekl útočník Alex DeBrincat.

Švédové jsou podobně jako loni papírově zřejmě nejsilnějším výběrem, jenže ani jim se nevyhnuly slabší chvilky a postup ve čtvrtfinále s Lotyšskem si vybojovali po těsné výhře 3:2. "Musíme se především semknout a hodně zredukovat počet vyloučení. S tolika vyloučenými nemůžeme na zlato dosáhnout," varoval útočník Viktor Arvidsson.

Zvláštní pozornost Švédů si patrně vyslouží útočník Patrick Kane, s 19 body (8+11) z osmi utkání nejproduktivnější hráč turnaje. "Je to sakra dobrý hráč. Nesmíme mu dát prostor a potřebujeme mu ten zápas co nejvíce ztížit," plánoval útočník Adrian Kempe. "Je to o tom, abychom byli připravení na cokoliv, když má puk, protože je vždy schopen najít nějaké řešení," dodal gólman Anders Nilsson.

Oba týmy na sebe v posledních letech narazily jen jednou - v základní skupině MS zvítězili Američané 4:3.

Kanada chce po loňské finálové porážce s Tre kronor zpět na trůn, na němž byla po triumfech v letech 2015 a 2016. Má další příležitost k dorovnání počtu 27 titulů, které má Rusko v součtu s úspěchy bývalého Sovětského svazu.

"Možná jsme nebyli v úplně nejlepší formě v zápasech ve skupině, ale s Ruskem už jsme byli nebezpeční. A povedlo se nám hodně dobrých věcí," pochvaloval si po výhře 5:4 v prodloužení kanadský kapitán Connor McDavid.

Švýcarsko si zahraje závěrečné boje o medaile počtvrté za posledních 26 let. Šampionáty 1992 a 1998 Švýcaři zakončili na čtvrtém místě, před pěti lety získali stříbro, čímž zopakovali historicky nejlepší umístění z roku 1935. Na kontě mají i šest bronzů. "Postavit se teď Kanadě bude pro nás další velkou výzvou," uvedl obránce Roman Josi.

"Tohle je ohromně vzrušující pro celý švýcarský hokej," radoval se z postupu přes Finy, který zajistil obrat ve druhé třetině z 0:1 na 3:1 útočník Timo Meier.

"Rozhodně ale nejsme uspokojení. Chceme pokračovat dál. Máme tu skvělou partu, a když hrajeme jako tým, máme šanci uspět. Kanada má v týmu hráče z NHL, ale pro nás je to velká příležitost ukázat, co umíme. Na sobotu budeme dobře připravení," řekl Meier.

Zápas Švédsko - USA začne v kodaňské Royal Areně v sobotu v 15:15, úvodní buly druhého semifinále mezi Kanadou a Švýcarskem bude vhozeno o čtyři hodiny později. Závěrečné medailové boje se odehrají v neděli rovněž v Kodani.