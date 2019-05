Bartošák: Je to týmový sport, proto si zaváhání nebudu vyčítat

Brankář hokejové reprezentace Patrik Bartošák byl i přes zaváhání během čtvrtfinále mistrovství světa proti Německu znovu oporou. Chybu ze druhé třetiny odčinil, navíc jeho spoluhráči se postarali čtyřmi góly ve třetí části o to, aby se na ni mohlo zapomenout.

Bartošákovi se vstřebávala chyba výrazně lépe s ohledem na konečný výsledek 5:1. V případě vyřazení by se zapomínala o poznání hůře. "Chyby se stávají, člověk nějaké udělá, ale jsem rád, že se všichni postavili za mě. Je to týmový sport, proto si to zaváhání nebudu vyčítat," řekl Bartošák.

Šestadvacetiletému gólmanovi, jenž si vybudoval pozici týmové jedničky v turnaji, se nepovedla ve 38. minutě rozehrávka za brankou. Nepostřehl Frederika Tiffelse a z bekhendu mu nechtěně nahrál. Tiffels okamžitě našel mezi kruhy spoluhráče Franka Mauera, Bartošák se sice dokázal bleskově vrátit, jenže nestihl zaujmout ideální postavení.

"Zůstal jsem v pohybu dopředu. Nezabrzdil jsem, jak jsem potřeboval, a ten zákrok byl rozhozený. Za normální situace bych udělal běžný rozklek. On to dostal mezi kruhy, ale vystřelil mi mezi ruce. Tam dnes brankář nesmí dostávat góly, protože je to chyba," nezastíral Bartošák.

Dobře věděl, že chyboval, přesto pro něho nebylo obtížné se plně zkoncentrovat na další průběh zápasu. "Naopak to bylo lehké. Nemůžu v takovém zápase přemýšlet, jestli jsem udělal chybu. Proto se za sebe postavíme. Jsme jeden tým. Celou dobu jsme si věřili, byli jsme lepším mužstvem, které si zaslouží vyhrát," prohlásil Bartošák.

Celkem se pod výhru podepsal 21 zákroky. Ten, který byl nejvíce vidět, předvedl už v první třetině za bezbrankového stavu, kdy na něho uháněl Leon Draisaitl, hlavní ofenzivní zbraň Němců.

"Věděl jsem, že na mě jede on, ale ta střela mu úplně nesedla, myslím, že to asi chtěl poslat jinak. Střílel mezi nohy a já to zavřel. Když můžu, kluky podržím. A ve chvíli, kdy udělám chybu, podrží oni mě," komentoval Bartošák důležitý minisouboj s druhým nejlepším střelcem základní části NHL této sezony.

I díky tomu, že byl úspěšnější než německý ostrostřelec, se mohou svěřenci kouče Miloše Říhy těšit na semifinálovou bitvu s Kanadou. "Těším se, ať by to bylo proti komukoli. Až na tu chvilku, kdy jsme dostali gól, jsme byli lepší. Ale naše práce nekončí, musíme se do toho dostat zpátky, potrénovat a neusnout na vavřínech," konstatoval Bartošák.