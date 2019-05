Česko čeká v semifinále Kanada. Hrát se s nimi dá, nabádá Říha

Čeští hokejisté mají další příležitost ukončit sedmileté čekání na medaili z velké akce. V sobotním semifinále mistrovství světa v Bratislavě svedou bitvu s Kanadou. Pokud uspějí, budou mít jistotu, že se vrátí přinejmenším se stříbrem. Zámořský gigant je mezi nejlepší čtyřkou popáté za sebou, loni ale zůstali Kanaďané bez cenného kovu čtvrtí. Zápas začne v 19.15.

Český hokej čeká na medaili od MS 2012 v Helsinkách a Stockholmu, kdy tým vedený koučem Aloisem Hadamczikem přivezl bronz. Šampionáty v Minsku 2014, rok na to v Praze i loňský olympijský turnaj 2018 v Pchjongčchangu přinesly naději po zvládnutém čtvrtfinále, ale ve všech případech zůstali Češi těsně pod stupni vítězů čtvrtí.

Cesta mezi nejlepší kvarteto na Slovensku byla u obou celků odlišná. Zatímco výběr kouče Miloše Říhy se i přes dlouho vyrovnané skóre vypořádal nakonec s Německem po výsledku 5:1, Kanaďané byli v Košicích jen 0,4 sekundy od toho, aby po duelu se Švýcary balili. V čase 59:59 zajistil ale při hře bez gólmana vyrovnání na 2:2 bek Damon Severson a v šesté minutě prodloužení pak rozhodl druhým gólem v utkání útočník Mark Stone.

"Viděl jsem část toho zápasu proti Švýcarsku. Je to špička, jsou na tom dobře bruslařsky i technicky, vyhoví si. Také tam ale znervózněli v určitých fázích. A měli trochu štěstí, když vyrovnali vlastně v posledních vteřinách. To třeba také nebudou mít věčně. Jsou tam nesmírné hvězdy, ale já myslím, že se dá hrát s každým. Pokud budeme disciplinovaní a pokud s nimi vydržíme v nějakém tempu, tak proč ne?" uvedl trenér Říha.

Národní mužstvo zatím na šampionátu neabsolvovalo žádnou konfrontaci s týmy ze zámoří. Asistent trenéra Robert Reichel v tom ale nevidí problém. "Myslím, že o nic nejde, protože Němci hrají podobně, Švýcaři hrají podobně, dneska už všichni aktivně napadají. Myslím, že ten zámořský hokej není jako dřív a hodně se podobá tomu evropskému."

Trenéři jsou připravení upravit sestavu s ohledem na soupeře. "Určitě, o sestavě se bavíme pořád. A ještě asi budeme. Finální verzi se ale zase asi dozvíte až těsně před zápasem. Vím, že chcete vědět nějaké informace, ale já k tomu nebudu nic říkat," uvedl Reichel.

O velké příležitosti utnout nejdelší čekání českého týmu na medaili nepřemýšlí. "Pro nás je důležité připravit se na zítřek na zápas. Dál nekoukáme. Zítra je před námi těžký zápas, na který se chceme připravit, co bude dál, to neřešíme," zdůraznil Reichel.

Příprava na zápas? Někdo šel na kolo, někdo na fotbal

Je ale patrné, že se tým na semifinále s Kanadou těší. "Hodně, je super tam po několika letech být. Česko si to zaslouží. My ale nesmíme být v euforii, že jsme v semifinále. Musíme se soustředit na to, abychom pokračovali až do finále," prohlásil brankář Patrik Bartošák.

Předzápasový program je podobný jako v předchozích dnech. V pátek měli hráči dobrovolný trénink, jehož se zúčastnili Bartošák spolu s dalším gólmanem Šimonem Hrubcem, beci David Sklenička s Petrem Zámorským a útočníci Filip Chytil a Jakub Vrána.

"Někteří hráči měli trénink individuální, někdo šel na kolo, na fotbal nebo se šli proběhnout, mají masáže a podobně. Večer máme zase mítink, něco si řekneme i k tomu včerejšímu zápasu. Je to opravdu podobné jako příprava na Německo," přiblížil Reichel.

Poslední vzájemný souboj svedly oba celky v utkání o olympijský bronz v Pchjongčchangu a Kanaďané v něm po výsledku 6:4 vrátili Čechům porážku 2:3 po nájezdech ze skupiny. Na světovém šampionátu naposledy vyzvali Češi zástupce kolébky hokeje před dvěma lety a prohráli 1:4. Poslední výhra z MS se tak pojí s rokem 2010, kdy národní tým porazil Kanadu v osmifinálové skupině těsně 3:2 a na konci turnaje slavil zatím naposledy zisk titulu.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - Chytil, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - J. Vrána.