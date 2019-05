Je to každý rok stejná písnička, řekl Voráček k semifinále

Trápení českých hokejistů v semifinálových bitvách na velkých turnaji pokračovalo i na mistrovství světa v Bratislavě a po porážce 1:5 s Kanadou se jim rozplynul sen o triumfu. Podle kapitána Jakuba Voráček se musí tým rychle oklepat a v neděli v duelu o třetí místo zaútočit na první medaili od bronzu v roce 2012 v Helsinkách a Stockholmu.

"Měli jsme dost šancí, ale nedali jsme gól. Kdyby to tam padlo... Ale myslím, že je to stejná písnička každý rok. V semifinále i při zápase o medaile," řekl Voráček novinářům.

Česká reprezentace neskórovala v semifinále na mistrovstvích světa v roce 2014 v Minsku proti Finsku (0:3), o rok později v Praze s Kanadou (0:2) a nepovedlo se jí to ani loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu proti ruskému výběru (0:3). V duelech o bronz to bylo podobné před pěti lety se Švédskem (0:3) a v roce 2015 v Praze s USA (0:3). Výjimkou byl duel o 3. místo pod pěti kruhy s Kanadou (4:6).

Dnes Češi přestříleli Kanadu 41:30, ale prohráli 1:5. Velký rozdíl ale udělala poměrem 17:8 až třetí třetina, do které šli svěřenci trenéra Miloše Říhy za stavu 0:3. "My jsme se pořád tlačili, věřili jsme, že když dáme kontaktní gól, bude třetina zajímavá. Tlačili jsme ve třetí, pak nám ujeli z brejku a bohužel pak to bylo v loji," prohlásil Voráček.

Kanada získala tříbrankový náskok už do 26. minuty a na 2:0 zvýšila už po 10 sekundách druhé třetiny. "Ale stále jsme měli 40 minut na to dát dvě branky. Šance jsme měli předtím i potom. Sice nešlo o ideální start do třetiny, ale času zbývalo ještě dost," litoval Voráček, že se nepodařilo na rychlý úder soupeře po pauze odpovědět.

Přitom šancí bylo podle Voráčka dost. "Nebylo to jen o střelách, někdy jich máš 40 a nic. Kolikrát jsme byli sami před brankářem, puk mu ležel u betonů. Pak jsme zase měli volné hráče mezi kruhy, ale buď nám to sjelo, nebo to chytil gólman," řekl Voráček.

Ukončit medailový půst se budou snažit Češi v neděli proti hvězdami nabitému Rusku, které podlehlo v boji o finále Finsku 0:1. "Ta medaile je motivace, my ji nezískali sedm let. Bude to těžké. Musíme je napadat, vrátit se k lehkosti. Šance jsme si vytvořili, musíme regenerovat a hrát zítra dobře. Bude to těžké, ale takové to je. Mrzí to, měli jsme šanci," podotkl Voráček.

Recept na Rusko, s kterým český tým prohrál ve skupině 0:3, podle něj nabídli Finové. "Na první dvě třetiny jsem koukal a klobouk dolů před Finy. Udržet nulu proti jednomu z nejlepších ofenzivních týmů na světě to chce umění a vůli. Zaslouženě Finové postoupili do finále. Jestli s nimi budeme hrát otevřený hokej, to asi nepůjde. Musíme si hlídat jejich nejlepší hráče," prohlásil Voráček.

Sil na boj o bronz má podle opory Philadelphie tým dost. "Jsme na tom dobře. Nemyslím si, že by nás dnes přebruslili. Dali z patnácti střel tři góly, tam jste tu lehkost viděli," dodal Voráček.