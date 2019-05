Nejtěžší prohra v kariéře, smutní Voráček.

Kapitán Jakub Voráček se jen těžko smiřoval s tím, jak českým hokejistům proklouzla mezi prsty medaile z mistrovství světa v Bratislavě. Po sobotní semifinálové prohře s Kanadou (1:5) tým kouče Miloše Říhy sahal v duelu o bronz za stavu 2:2 po vítězné brance. Nakonec podlehl 2:3 po samostatných nájezdech a je jisté, že se nejdelší čekání na medaili v historii protáhne do příštího šampionátu ve Švýcarsku s jistotou na osm let.

"Já myslím, že je to nejtěžší prohra v kariéře. Medaile byla hodně blízko. Těžko se mi to hodnotí. Měli jsme dát víc gólů. Tým ukázal příslib do budoucna, ale bolí to. Je to nepříjemné," řekl novinářům Voráček, podle něhož rozhodly neproměněné šance.

Český tým přestřílel sbornou nabitou ofenzivními hvězdami 50:31. "Tak když máte padesát střel a dáte dva góly... Bylo tam hodně (přečíslení) tři na dva. Rusové hráli otevřeně, my jsme si šance vytvořili bruslením a trpělivostí," podotkl Voráček, který má ve sbírce úspěchů zlato z MS z roku 2010 a bronz o rok později.

Rozhodnout mohl v závěru běžné hrací doby Jan Kovář, v nastavení měl dvě velké možnosti i obránce Filip Hronek. "Bohužel gól tam nepadl. Hrozně těžko se to hodnotí, měli jsme strašně moc vyložených šancí, i potom v prodloužení," litoval Voráček.

Rusové prošli turnajem bez jediného zaváhání až do semifinále, i český tým porazili ve skupině 3:0, a narazili až v sobotu, kdy podlehli Finsku (0:1). I dnes Voráček cítil, že sborná nemá zápas v moci. "My jsme si puky dobře dávali, tahali to do branky. Po herní stránce je málo co vytknout," řekl.

Gólman Andrej Vasilevskij inkasoval dvakrát v úvodní třetině, ale ve zbývajících dvou i v nastavení pochytal dalších 39 střel a neinkasoval ani z jednoho ze čtyř českých nájezdů v rozstřelu. "Je to nejlepší gólman na světě a dnes to zase ukázal, proč letos vyhraje podle mého Vezinu," vyzdvihl oporu Tampy Bay, která kandiduje v NHL na Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana.

Během prodloužení si oddechl, když Nikita Gusev netrefil úplně odkrytou branku. "Tam to bylo tak rychlé... Já nevím, my jsme žrali sedmdesát minut led. Oni měli pár šancí, my jich měli v prodloužení dvakrát tolik. Rozhodnout mohli oba. Tři na tři je hrozně otevřené a je to dřina. Stačí udělat jedna chyba, jeden oblouček na druhou stranu a hned je z toho přečíslení. Je to otevřené vabank," prohlásil.

Konec bez medaile jen těžko vstřebával. "Čtvrté místo je asi nejhorší, asi největší hokejové zklamání v kariéře. Měli jsme na víc. Ale jsem na kluky pyšný, jaký jsme hráli hokej. Myslím, že každý rozumný člověk se mnou bude souhlasit," ocenil výkony, které Češi v Bratislavě předvedli.