Tým má sílu, šance na finále je velká, věří Gulaš

Útočník hokejové reprezentace Milan Gulaš prožívá s národním týmem první velkou akci kariéry a ve 33 letech má hned velkou šanci na medaili. Dělí ho od ní jediná výhra ze dvou zápasů, které nyní před českými hokejisty jsou. První pokus je čeká dnes od 19:15 proti Kanadě a lídr extraligové Plzně věří, že šance na postup do finále je s ohledem na sílu týmu velká.

"Určitě se necítím jako nějaké štístko. Je to o tom, že tým klape od začátku a táhne za jeden provaz. Ta síla v něm je. Hned po příjezdu jsem říkal, že to může tohle mužstvo dotáhnout daleko. Když do toho vstoupíme dobře jako v minulých zápasech a budeme plnit pokyny, můžeme mít velkou šanci na postup," řekl Gulaš v rozhovoru s novináři.

Možnost zahrát si na šampionátu, během něhož Češi vyhráli sedm zápasů z osmi, si vychutnává. "Moc si to užívám, nějaký rok jsem si musel počkat. Na semifinále se ohromně moc těším, bude to úžasný zápas a věřím, že jej zvládneme. Sil ubývá, zápasů je hodně," uvedl Gulaš, kterého při předchozích velkých akcích provázela i velká smůla.

Kanadu v turnaji nijak zvlášť nesledoval. "Víme, že Kanada má skvělý mančaft plný zkušených hráčů z NHL. Výhodou může být, že ví, že je mohou evropské týmy porazit. Bylo to vidět i se Švýcary, kdy dali gól v poslední vteřině. Čeká nás úplně jiný hokej než s Německem, víc ofenzivnější a nahoru dolů," předpověděl Gulaš.

"Každý zápas je ale jiný, připravíme se poctivě do posledního detailu na všechny systémové věci. Určitě se o to popereme. S Německem se to obrátilo na naši stranu díky tomu, že jsme se tlačili do branky. To nám přineslo ovoce. Je to recept i do dalších utkání," doplnil Gulaš.

V semifinále očekává hokej nejvyšší kvality, do něhož půjdou oba týmy s otevřeným hledím. "Psychický tlak ze čtvrtfinále opadne. Kanada je technický tým, určitě nebudo někde stát ve středním pásmu. Budou hrát nátlakový hokej. Je možné, že nám to bude vyhovovat. Mám plno skvělých kluků, kteří umí obracet hru a využít brejků. To podle mě bude rozhodovat," podotkl Gulaš.

Nebylo pro něho snadné přivyknout mezinárodnímu tempu po měsíční zápasové pauze. "Dělám pro tělo první poslední. Dost dlouho jsem nebyl na ledě a teď hraju zápasy obden. Každým utkáním se cítím líp, proti Německu asi úplně nejlépe. Jen při posledních pár střídáních jsem už únavu trochu pociťoval. Ale tak to je, jdu do toho, abych odvedl nejlepší práci, kterou umím, a abych týmu pomohl," řekl Gulaš.

Přestože svou pověst nejlepšího kanonýra extraligy naplnil dosud jen v prvním startu proti Itálii, jeho "plzeňská" formace s Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem zůstává velmi nebezpečná jako celek. "Jsem za to hrozně rád. Taky bych se do toho mohl trochu zapojit, ale když to jde klukům, jsem spokojený."

Sám cítí, že to z jeho strany může být ještě o něco lepší. "Určitě ano. Na druhou stranu tohle je nejvyšší level a já chci hlavně pomoct týmu. Ať je to gól, nahrávka či blok. Snažím se odvést vše, co v té hře má být. Chyby tam jsou, to víme. Ale může to být ještě lepší," přitakal Gulaš.