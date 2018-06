Belgii čeká souboj s Panamou, Anglie narazí na Tunisko

Bez dvou klíčových obránců se fotbalisté Belgie chystají na vstup do mistrovství světa. Jeden z favoritů šampionátu v pondělí v Soči nastoupí proti nováčkovi z Panamy. Ve druhém utkání skupiny G ve Volgogradu se představí další ostře sledovaný celek Anglie proti Tunisku.

Belgie do Ruska přivezla i zraněnou dvojici Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, a i když ani jeden z nich do úvodního duelu nezasáhne, poslal trenér Roberto Martínez náhradníka Laurenta Cimana domů. "Thomasův stav se za poslední dny hodně zlepšil. Proti Panamě nenastoupí, ale měl by být připraven na zbývající zápasy," prohlásil.

"O tom, jak na tom je Vinny Kompany, budeme vědět víc až v pondělí. Ale všichni jsme přesvědčení, že by mohl být připraven, případně už dokonce nastoupit do posledního zápasu ve skupině," přidal španělský kouč, který tak proti Panamě nasadí trojici obránců Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata.

Proti Panamě bude Belgie jasným favoritem, ale útočník Dries Mertens varuje před podobným překvapením, o jaké se sobotní remízou 1:1 s Argentinou postaral jiný nováček turnaje Island. "Každý tým, který se dostane na šampionát, má něco výjimečného," prohlásil.

"Postup na mistrovství je pro Panamu velká věc, plus když dokázali vyřadit USA, tak si zaslouží respekt. Navíc první zápas na turnaji je vždycky těžký," přidal Martínez. Jeho tým se ale může opřít o vynikající formu, protože už 19 zápasů za sebou neprohrál.

Anglie sice na rozdíl od Belgie jako favorit na celkový triumf nepřijela, ale i tak je tradičně pod tlakem velkých očekávání. "Každý reprezentant nese na ramenou sny a očekávání národa. Takže vždycky nastupujete pod tlakem a s pocitem strachu. Jinak to ani nejde," řekl anglický trenér Gareth Southgate.

"Můžete však s tím bojovat a nedovolit, aby vás to ovládlo a ovlivnilo výkon," přidal kouč, který bude v Rusku spoléhat na kanonýra Harryho Kanea. Ten sice před šampionátem odehrál jediný přípravný zápas, ale dokázal v něm vstřelit gól a v posledních sedmi startech za reprezentaci dal celkem osm branek.