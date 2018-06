Co může za německý zkrat? Bídná ofenziva i prokletí obhájců

Byl to šok pro všechny fotbalové fanoušky. Německá reprezentace, jež na světovém šampionátu v Rusku obhajovala mistrovský titul, nedokázala postoupit ani ze základní skupiny. Hlavní vinu na tom nesou především rozpory uvnitř kádru a bídná produktivita ofenzivních řad. Zároveň se opět potvrdilo i prokletí šampionů.

Německo odjíždělo na světový šampionát do Ruska v roli jednoho z největších favoritů na závěrečný triumf, k překvapení příznivců z celého světa ale skončilo už v základní skupině. Tam dokonce Löwova družina obsadila po nelichotivé bilanci dvou porážek ze tří zápasů poslední čtvrté místo, když ji předběhl i podceňovaný výběr Jižní Koreje. Proč?

Obhajovali titul

Jedním z důvodů, proč Němci na největší akci letošní sezony naprosto vyhořeli, může být fakt, že obhajovali titul. Úřadující šampioni totiž v posledních letech pravidelně nezvládají následující turnaje. Na pěti posledních mistrovstvích světa vypadli obhájci trumfu celkem čtyřikrát už v základní skupině. Výběr Joachima Löwa tak navázal na Francii, Itálii a Španělsko. Že by prokletí?

Uspokojení

Od roku 1938 Němci pravidelně dokázali postupovat do vyřazovacích bojů, častokrát bojovali o ty vůbec nejvyšší příčky. Dařilo se jim hlavně v posledních letech, kdy se kromě mistrů světa stali také evropskými šampiony. Mimo jiné ovládli i konfederační pohár, kam vyslali "rezervní" mužstvo. Nyní si tak někteří hráči mysleli, že další výsledky a úspěchy přijdou tak nějak samy. To se jim nakonec krutě vymstilo.

Bídná produktivita

Němečtí "orli" se trápili především v koncovce. V úvodním souboji nedokázali pokořit obranu Mexika, což se opakovalo i v "derniéře" s Jižní Koreou. Prosadili se pouze proti Švédům, kterým vstřelili dvě branky. Ta druhá navíc padla až v páté minutě nastavení. Takový počet gólů je vzhledem k obsazení skupiny F zatraceně málo.

Fanoušci jistě budou spekulovat, jaké by to bylo, kdyby na východ Evropy odcestoval ofenzivní křídelník a zároveň jedna z největších hvězd anglického šampiona Manchesteru City Leroy Sané, jenž se nevešel do závěrečné motivace. Na kdyby se však nehraje.

Politický skandál

Na předvedených výkonech nesou bezesporu vinu také neshody mezi hráči a realizačním týmem. O ty se "zasloužila" hlavně dvojička Mesut Özil - Ilkay Gundogan, která se krátce před startem MS postarala o pořádný politický skandál, když se sešla s tureckým prezidentem Tayyipem Erdoğanem, a označila jej za "svého".

Oba fotbalisté to následně schytali i od médií a vrcholných politiků, kteří požadovali jejich odstoupení z reprezentačního týmu. Tyto zprávy se samozřejmě dostaly i do kabiny, kde způsobily negativní atmosféru a mančaft rozdělily.

Nenahrazení bývalých tahounů

Posledním důvodem neúspěchu favorita je i nepříliš vydařené nahrazení bývalých opor. Oproti poslednímu triumfu v Brazílii, kde Němci nenašli ani jednou přemožitele, chyběli letos trenérovi výraznější tahouni. Reprezentační kariéru totiž ukončili třeba klíčový obránce Philipp Lahm, kreativní záložník Bastian Schweinsteiger či snajpr Miroslav Klose.