Dánsko postupuje do osmifinále, s Francií slavil úspěch "beton"

Fotbalisté Francie a Dánska se postarali o první bezbrankovou remízu mistrovství světa v Rusku. Bod stačil severskému celku k postupu z druhého místa tabulky skupiny C o dva body za vedoucí Francií, která měla jisté osmifinále už před zápasem.

Utkání na moskevském stadionu v Lužnikách příliš šancí nenabídlo. Vicemistři Evropy z Francie měli navrch, ale dánskou obranu překonat nedokázali. Zrodila se tak první bezbranková remíza turnaje, na kterou se čekalo rekordních 38 zápasů. Dosavadní maximum patřilo s 26 duely šampionátu v roce 1954.

"Nebyl to moc hezký zápas, protože Dánové se spokojili s remízou, kterou potřebovali k postupu. Nakonec ani my jsme nemuseli riskovat, protože i nám nerozhodný výsledek vyhovoval," řekl francouzský kouč Deschamps. "Stačil nám jeden bod a hráli jsme proti týmu, která má jedny z nejlepších protiútoků na světě. Byli bychom hloupí, kdybychom proti nim hráli otevřený fotbal," přidal trenér Dánska Hareide.

Deschamps vzhledem k jistotě osmifinále nechal některé hráče odpočívat. Na lavičce proto zůstali Pogba, Tolisso a Matuidi, kterým všem hrozil jednozápasový trest za druhou žlutou kartu. V brance zase dostal místo obvyklé jedničky Llorise šanci Mandanda.

"Na naší hře se změny podepsaly, ale především bylo velmi těžké se proti dánskému bloku prosadit. Aby se nám to povedlo, potřebovali bychom rychlejší rozehrávku a lepší pohyb," uvedl Deschamps. "Před zápasem bylo jasné, že bod bude stačit oběma týmům, a podle toho také trenéři připravili taktiku. My i Dánové jsme se zaměřili na obranu. Ale chtěli jsme vyhrát skupinu a to se nám povedlo," dodal záložník Kanté.

První poločas toho příliš nenabídl. Francouzi měli navrch, ale pozorná dánská obrana je do šancí nepustila. Z otočky pálil Giroud, z dálky zkusil štěstí Dembélé, ale ani jedna střela nebyla příliš nebezpečná. Z Dánů se zase dostal po brejku do dobré pozice Eriksen, ale Mandanda včas vyběhl.

Také po přestávce bylo vidět, že bod oběma celkům stačí ke spokojenosti. Po hodině hry vystřelil kousek vedle levé tyče Eriksen, zatímco na druhé straně střídající Fekir vypálil tvrdě do boční sítě. Francouzský záložník zahrozil také osm minut před koncem, kdy přinutil Schmeichela k zákroku.

Bod stačil Dánům k postupu do osmifinále, ve kterém se představí poprvé od roku 2002 a jejich soupeřem bude téměř jistě Chorvatsko. Francie si musí počkat na výsledky večerních zápasů, protože šanci na druhé místo ve skupině D mají tříbodová Nigérie, ale i Island s Argentinou, kteří zatím získali shodně po bodu.

"Náš cíl byl postoupit do osmifinále a když se podíváte na naše soupeře, tak se nám to povedlo ve velmi těžké skupině. Stačí se podívat na Peru, které podle mě hrálo nejlepší fotbal v naší skupině, ale má jen tři body a nepostoupilo," prohlásil Hareide.