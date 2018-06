Francie přetlačila Austrálii, video poprvé opravilo rozhodčího

Fotbalisté Francie v úvodním utkání skupiny C na světovém šampionátu v Rusku udolali Austrálii 2:1. Tým galského kohouta poslal v 58. minutě do vedení Antoine Griezmann z penalty, kterou rozhodčí Andrés Cunha nařídil až po zhlédnutí videa. Za čtyři minuty srovnal rovněž z pokutového kopu Mile Jedinak, ale v 81. minutě rozhodl Paul Pogba tečovanou střelou, která těsně přešla brankovou čáru.

Úřadující vicemistři Evropy z Francie na světovém šampionátu bodovali v zahajovacím zápase počtvrté za sebou. Austrálie, která v předposledním utkání před mistrovstvím porazila český celek vysoko 4:0, naopak na MS prohrála čtvrtý zápas za sebou.

V dalším zápase skupiny změří Francie síly s Peru, Australany čeká utkání s Dánskem.

"Na minulých čtyřech MS vyhrála Francie zahajovací zápas jen jednou, takže dobrý start. Ale rozhodně nepropadám nějaké euforii, můžeme hrát o mnoho lépe," uvedl francouzský trenér Didier Deschamps.

Mbappé se v 19 letech a šesti měsících stal nejmladším francouzským hráčem, který kdy nastoupil na světovém nebo evropském šampionátu. Útočník Paris St. Germain hned v druhé minutě ukázal svou kvalitu, australský brankář Ryan však jeho střelu na bližší tyč vyrazil na roh.

Po svižném úvodu výběr galského kohouta ubral, působil na hřišti chvílemi až ospale a do další větší šance se už v první půli nedostal. Nejvýraznější možnost úvodního dějství tak měli překvapivě Australané. V 18. minutě se míč po centru z přímého kopu odrazil od Tolissa a vlastní brance zabránil jen pohotový zákrok francouzského gólmana Llorise, chytajícího 99. zápas za reprezentaci.

Po změně stran poprvé v historii MS změnilo verdikt sudího video, které je na šampionátu v Rusku novinkou. Sudí Cunha po zákroku Risdona nejprve nechal hru pokračovat, ale po zhlédnutí videa si všiml, že australský obránce zasáhl Griezmanna ve vápně nohou, a nařídil penaltu. Tu sám faulovaný s přehledem proměnil.

"Myslím, že to byla penalta. Vzal mi levou nohu, dokonce tam mám malý šrám. Nesimuloval jsem. Je dobré mít tady video, je to stejné, jako když v Brazílii před čtyřmi lety byla poprvé branková technologie," řekl Griezmann.

"Risdonův zákrok nebyl na obrazovce vidět, takže jsem si myslel, že to správně penalta není. I rozhodčí vypadal, že si není jistý. Je to těžké, sedm z deseti lidí vám řekne, že to penalta byla, tři, že ne," uvedl nizozemský kouč Austrálie Bert van Marwijk.

Hned za čtyři minuty a sedm sekund ale ze stejné situace srovnal Jedinak a šlo o nejkratší dobu mezi dvěma pokutovými kopy dvou různých týmů na MS mimo rozstřel.

Penaltě předcházela zbytečná ruka Umtitiho po centru do vápna. "Byl jsem velmi překvapený. Vyskočil jsem, otočil jsem se a v tu chvíli se míč dotkl mé ruky. Stalo se, už koukám dopředu," uvedl Umtiti.

Francie v 70. minutě vystřídala dva útočníky, místo Griezmanna s Dembélém přišli na trávník Giroud s Fekirem a jeden ze spolufavoritů turnaje nakonec přece jen vydřel výhru. Pogbovu střelu v 81. minutě přizvedl bránící Behich a míč po odrazu od břevna dopadl těsně za čáru, což posléze potvrdila druhá z technologií na MS - branková.

"Obránce mi hodně pomohl, ale balon spadl za čáru a to je to hlavní. Samozřejmě že střílení gólů je mým hlavním úkolem, takže jsem rád, že jsem pomohl ke třem bodům proti týmu, který výborně bránil," řekl Pogba.

"Je to hořký výsledek, zasloužili jsme si minimálně bod. Jsem hrdý na tým a zároveň zklamaný. Další zápas ve skupině bude úplně odlišný a dnešní výkon nám určitě dodá sebevědomí," řekl Van Marwijk.