Island jsme měli porazit, cítím za to odpovědnost, řekl Messi

V úvodním zápase na letošním mistrovství světa měl Lionel Messi ideální příležitost rozhodnout o zisku tří bodů proti Islandu. Jenže neproměnil penaltu, a tak nakonec svěřenci trenéra Sampaoliho uhráli s nováčkem světového šampionátu jen remízu. Kromě pokutového kopu měl Messi i další střelecké příležitosti, ani jedna ale neskončila v bráně.

"Samozřejmě mě to bolí, že jsem nedal penaltu. Kdybych proměnil, změnilo by to scénář utkání, měli bychom výhodu. Soupeř by musel více otevřít hru a my bychom měli více prostoru. Cítím za výsledek zodpovědnost," řekl Messi po zápase.

Hvězdný Argentinec si v utkání připsal celkem jedenáct střeleckých pokusů, do zakončení se tedy dostával. Když ovšem míč letěl mezi tři tyče, vždy zasáhl připravený islandský brankář.

"Bylo těžké prolomit soupeřovu obranu, není snadné, když proti vám brání takhle hluboko. Přišlo mi, že nechtěli hrát. Island jsme přehrávali a cítíme hořkost, že nemáme tři body, které jsme si zasloužili," uvedl Messi.

Argentina si už nemůže dovolit znovu ztratit. V dalším utkání ji čeká Chorvatsko, které v úvodním duelu v Rusku dokázalo porazit Nigérii. "Je to jen začátek a my jsme věděli, že to nebude lehké. Nesmíme začít bláznit. Musíme se hodně zlepšit, ale je třeba, abychom zůstali v klidu. Teď půjdeme porazit Chorvatsko," vyzval odhodlaně Messi.

Zatím jedinou trefu Argentinců na mistrovství světa si připsal útočník Manchesteru City Sergio Agüero, který byl úspěšný po rychlé otočce. Navázat na něj mohl Messi, ale v utkání se mu nedařilo. "Leo je normální, je to člověk. Dnes musíme být s ním. Víme, že v jakékoliv chvíli dokáže udělat zápas," řekl Agüero.

Na třicetiletého Messiho hodně spoléhá i argentinský trenér, pro kterého zůstane i přes neproměněnou penaltu klíčovým mužem sestavy. "Ohodnotit Messiho práci v tomto utkání je velmi těžké, protože to pro něj byl velmi nepohodlný zápas. Island hrál velmi defenzivně a blokoval všechny prostory, ale my jsme udělali vše, abychom vyhráli. Proto cítíme určitou frustraci. Leo je odhodlaný udělal pro Argentinu vše a jsem si jistý, že to v dalších zápasech ukáže," dodal Sampaoli.