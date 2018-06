Jasná ruka! Sudí nevěděl, proč to není penalta, zlobí se Nigerijci

Fotbalisté Nigérie se jen těžko smiřují s vyřazením z mistrovství světa v Rusku po úterní porážce 1:2 s Argentinou. Cítí křivdu, že sudí Cüneyt Cakir za stavu 1:1 neodpískal pokutový kop za ruku Marcose Roja.

Argentinský stoper při snaze odhlavičkovat centr netrefil míč dobře, hlavou ho jen lízl a míč mu spadl na ruku. Odion Ighalo následně netrefil branku. Přerušil tak ale hru a Nigerijci se seběhli kolem Cakira a dožadovali se penalty.

Turecký sudí vše zkonzultoval s videorozhodčím, situaci si nechal přehrát na monitor a následně rozhodl, že o penaltu nešlo. Jasně přitom nigerijskému kapitánovi Johnu Obimu Mikelovi ukazoval, že nejde o porušení pravidel, protože si míč na ruku srazil Rojo sám hlavou.

"Stejně nechápu, jak to mohla nebýt penalta. Byla to jasná ruka. Když se podíváte na pondělní zápas Portugalska, tak tam byla penalta odpískaná za mnohem menší ruku," prohlásil po utkání Mikel.

"Jasně ho to trefilo do ruky. Díval jsem se na to v opakovaných záběrech a pro mě je to jasná ruka. Když jsem se ho ptal, proč to není penalta, tak nevěděl. Vždyť je to rozhodčí, jak může nevědět. Asi nám už sudí nechtěl písknout druhou penaltu," připomněl Mikel, že Nigérie vyrovnala z pokutového kopu po přísně odpískaném faulu při standardní situaci.

Penaltu proměnil Victor Moses, který chtěl kopat i druhou, k čemuž mu Cakir nedal příležitost. "Šel se podívat a pak řekne, že to není penalta. Přitom to byla jasná penalta. Video je tu proto, aby se pískalo správně. A když se ani přesto nepíská správně, tak není důvod mít video. Když už se kvůli tomu zdržuje hra, tak by se mělo rozhodovat správně," řekl Moses. "Velkým zemím to pomáhá. U malých zemí, ať si každý udělá obrázek sám."

Byli jsme blízko

Také trenér Nigérie Gernot Rohr se domnívá, že mělo jít o penaltu, ale měl pro rozhodčího pochopení. "Věřím, že to byla ruka, ale neviděl jsem video. Chápu, že pro rozhodčího je těžké správně interpretovat pravidlo o ruce," řekl Rohr.

Nigérie dál držela postupový stav, jenže pět minut před koncem neuhlídala Roja, který vystřelil Argentině postup. Pro Mikela to bylo o to těžší, že s Argentinou a její hvězdou Lionelem Messim prohrál už na třetím turnaji.

Poprvé to bylo v roce 2005 ve finále MS do 20 let, kdy dal Messi dvě branky při výhře 2:1. Na minulém šampionátu v Brazílii prohrála Nigérie 2:3 a Messi opět dvakrát skóroval, trefil se i Rojo. A nyní stejní hráči opět porazili "Super orly", jak se Nigérii přezdívá.

"Jsem smutný, protože jsem mě pocit, že tentokrát mám blízko k tomu, abych slavil já. Ale není to soupeření mezi mnou a Messim. Dnes jsme však mohli postoupit na jeho úkor a to by bylo skvělé. Ale štěstí opět stálo na jeho straně," dodal Mikel.