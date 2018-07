Jsem nejšťastnější muž! jásal kouč Belgie po výhře nad Brazílií

Trenér belgických fotbalistů Roberto Martínez se po postupu přes Brazílii do semifinále mistrovství světa v Rusku označil za nejšťastnějšího muže na planetě. Španělský kouč byl nadšený z toho, že jeho svěřenci dotáhli k dokonalosti nový taktický plán, který jim před zápasem s největším favoritem na zlato naordinoval.

"Když hrajete s Brazílií, potřebujete získat taktickou výhodu. V zápasech s nimi hraje roli psychologická bariéra, jejich žluté dresy, pět titulů mistrů světa, vše, co s tím souvisí. Takže musíte být takticky odvážní. Proti Brazílii jako proti jedinému týmu světa nestačí jen hrát dobře, musíte věřit, že je porazíte," řekl Martínez na tiskové konferenci po výhře 2:1.

"Jsem nejšťastnější muž na světě, protože jsem dal hráčům opravdu velmi složité taktické pokyny. A to, jak jim do poslední sekundy věřili, to bylo neuvěřitelné. Náš taktický plán byl dotažen k dokonalosti," doplnil čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Belgie si zajistila výhru dvěma góly v úvodních 31 minutách a střídající Renato Augusto v 76. minutě už jen snížil. "To byl jediný moment, kdy jsme nebránili dobře. Důležitá byla reakce na inkasovaný gól, ukázali jsme chladnou hlavu a zkušenost. Celkově jdeme dál zaslouženě," uvedl Martínez.

Jeho svěřenci tentokrát ustoupili od dominantní hry a vsadili na obranu a zahuštěný střed pole. "Jsme tým, který má rád míč, snaží se soupeře zlomit. Ale s Brazílií bylo jasné, že musíme být kompaktní a hrát dobře i bez míče. Je to bez debat nejlepší tým na turnaji a největší nebezpečí hrozí, když proti nim otevřete hru," uvedl Martínez.

"Byl to velký hazard, měnit během mistrovství světa taktické věci znamená, aby tomu hráči naprosto věřili. Měli jsme na to dva dny. V předchozích zápasech jsme byli favoritem, dnes outsiderem. Hráči museli uvěřit tomu, že musíme zariskovat. Nikdy jsem neprohrál zápas z taktického hlediska, ale hlavní je, jak taktiku naplní hráči," řekl španělský rodák.

Belgie zlomila čtvrtfinálové prokletí z předchozích dvou velkých akcí a o medaile si na MS zahraje poprvé od roku 1986. V semifinále narazí na Francii.

"Věřím, že každý v Belgii už zjistil, že tahle generace je výjimečná. Tihle kluci si zaslouží být v Belgii za hrdiny, tohle vítězství by se mělo předávat dalším generacím. Ale teď hlavně potřebujeme energii na další zápas, abychom byli stejně dobří i v semifinále. Když porazíte na MS Brazílii, musíte si věřit," dodal Martínez.