Klíčový útočník Francie zůstal po střetu ležet v krvi. Stihne MS?

Již pouze několik dní zbývá do začátku mistrovství světa ve fotbale a francouzský tým musí řešit kritickou situaci. Útočník Olivier Giroud skončil v krvi po strašidelně vypadajícím souboji s americkým obráncem Mattem Miazgou. Oba hráči skončili s podezřením na otřes mozku, což může pro Girouda znamenat neúčast na nadcházejícím MS.

Inkriminovaná situace nastala pár minut po začátku druhého poločasu. Francie senzačně prohrávala s výběrem USA 0:1, když vedoucí branku vsítil ve 44. minutě Green. Ve snaze vyrovnat skóre se snažil Giroud prosadit hlavičkou, jenže trefil pouze hlavu soupeře. Nehezky vypadající kolize dvou spoluhráčů z Chelsea nakonec skončila více než pětiminutovým ošetřením na hřišti.

