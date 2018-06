Kouč Messiho: Obrovská bolest, za prohru jsem odpovědný

Trenér argentinských fotbalistů Jorge Sampaoli převzal plnou odpovědnost za čtvrteční porážku 0:3 s Chorvatskem, po které vicemistrům světa hrozí vyřazení už v základní skupině šampionátu v Rusku. Osmapadesátiletý kouč přiznal, že pro utkání zvolil špatnou taktiku, a omluvil se fanouškům.

"Já jsem jediný, kdo je zodpovědný za prohru, jako trenér dělám rozhodnutí," řekl Sampaoli novinářům. "Do zápasu jsem šel s velkými nadějemi, po něm cítím obrovskou bolest. Určitě jsem zápas nepřečetl tak, jak jsem měl," přidal rodák z Casildy.

Mužstvu hvězdného kapitána Lionela Messiho v Nižním Novgorodu od začátku prakticky nic nevycházelo. Chorvaté chladnokrevně rozhodli ve druhém poločase, kdy se trefili Ante Rebič po obrovské chybě brankáře Willyho Caballera, Luka Modrič a Ivan Rakitič.

"Nedokázali jsme kombinovat tak, abychom si vytvořili šance. Herní plán byl takový, že Chorvatsko dostaneme pod tlak, ale první gól nás psychicky srazil a už jsme nedokázali změnit vývoj zápasu," uvedl Sampaoli.

Proti chorvatské obraně se vůbec neprosadil ani barcelonský kanonýr Messi, který v úvodním utkání skupiny D s Islandem (1:1) neproměnil penaltu a celkem vyslal 11 střel. "Vždycky chci, aby hráči nastupovali na pozicích, kde hrají nejlépe. V případě tvůrce hry se nám to nepovedlo a to se podepsalo i na výkonu Lea. Navíc tým s ním nespolupracuje tak, jak jsme očekávali," upozornil Sampaoli.

Argentinci musejí pro postup v závěrečném duelu skupiny porazit Nigérii, která dnes hraje s Islandem. Nováček MS má jedinečnou šanci poslat jihoamerického giganta domů, Chorvati už mají osmifinále jisté.

"Zbývá nám jedno utkání. Musíme využít každé šance, kterou nám soupeři dají, a uvidíme, jestli to bude stačit na postup," konstatoval Sampaoli. "Mrzí mě, že jsme neudělali radost Argentině. Dlouho jsem se necítil tak špatně, hrozně to bolí. Omlouvám se fanouškům, kteří za námi přijeli do Ruska," dodal bývalý kouč chilské reprezentace nebo Sevilly.