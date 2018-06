Kuriózní sázky na MS? Zpěv Putina, KLDR nebo medvěd na hřišti

Světový šampionát ve fotbale se nezadržitelně blíží. Už ve čtvrtek odstartuje soubojem pořádajícího Ruska a Saudské Arábie. Pro sázkaře půjde během následujícího měsíce o velmi zajímavý program. Na výběr budou mít nespočet kurzů k jednotlivým zápasům, komu to ovšem nestačí, ten si může vsadit i speciální sázky. Přestože jde o situace, které jsou velmi málo pravděpodobné, minimálně pro pobavení to ale někteří zkusí. Co kdyby.

Při pohledu na kurzovní nabídku se sice musíme prokousat hromadou možností k samotným zápasům, dostaneme se ovšem do sekce, která donutí většinu lidí se zasmát. Už jen představa, že by se některá z daných situací opravdu stala, je bláznivá. A ono se na to dokonce dá vsadit.

Už první položka nabízí možnost, že se něco pokazí ještě před zahájením turnaje. Na přerušení slavnostního zahajovacího ceremoniálu kvůli výpadku elektrického proudu je kurz 125 ku 1. Další položky jsou pak spojeny s hudebním představení. Podle bookmakerů je reálnější varianta, že vystoupí kontroverzní skupina Pussy Riot před sólovým zpěvem ruského prezidenta Putina.

Odvážlivci si také mohou tipnout, jestli dojde k přerušení některého ze zápasů a zároveň i z jakého důvodu. Na výběr je hned několik variant. Zvolit můžete tip kvůli psovi na hřišti v kurzu 10 ku 1, na trávník by pak mohl vběhnout i medvěd, to se dá vsadit v poměru 50 ku 1, nebo budou diváci svědky narušení zajícem a vlkem. U této varianty se tvůrci sázek inspirovali ústředními kreslenými postavičkami ze série Jen počkej, zající!

Asi nejčastěji se mezi netradičními sázkami objevuje ruský prezident Vladimír Putin. Kromě jeho sóla při zahajovacím ceremoniálu by podle bookmakerů mohl nastoupit za ruskou reprezentaci a v neposlední řadě bude mít na start slavnostní výkop při zahajovacím utkání. To navíc není úplně tak nereálná možnost, a tak je kurz jen 7 ku 1, což se v porovnání s ostatními dá označit téměř jako jistota.

Mistrovství světa stále ještě nezačalo, a tak o konečném seznamu účastníků nemusí být rozhodnuto. To si zjevně myslí v sázkových kancelářích, kde vymysleli kurz 8500 ku 1 na to, že FIFA ještě dodatečně pošle na světový šampionát reprezentaci KLDR.

Ani tohle však není ta nejbláznivější sázka, mezi kterými mohou lidé vybírat. Tou s největším kurzem 9999 ku 1 je možnost, že ze základní skupiny nepostoupí ani jeden tým z Evropy. Ve fotbale se sice může stát téměř cokoliv, ale zrovna tohle se uskutečnit snad ani nemůže. Pro tuto možnost by musela Panama společně s Tuniskem porazit Anglii i Belgii. To vypadá jako naprostá utopie.

Několik sázek je namířených také na dvě největší fotbalové hvězdy, Argentince Messiho a Portugalce Ronalda. Zajímavý je výběr toho, že v případném vzájemném duelu se tito hráči mezi sebou porvou. Kurz na to je poměrně lákavý, 150:1.

Pokud sledujete alespoň trochu reklamy, máte možnost si všimnout toho, že Messi účinkuje při prezentaci brambůrek Lays. A myslíte, že si je argentinský útočník dá i během zápasu. Pokud ano, můžete si na to s klidem vsadit. U Ronalda můžete vyhrát v případě, že se Portugalsko prokouše až do finále, portugalský forvard v něm vstřelí rozhodující gól a při oslavě si sundá dres a trenky.

Nechybí ani sázky spojené s politikou. Podle bookmakerů se tak může stát například to, že Rusko nezíská ani bod a Putin ještě v průběhu mistrovství odstoupí z funkce prezidenta. Na druhé straně je pak situace, kdy by Rusko celý turnaj vyhrálo a do konce letošního roku by za to vrátilo Krym Ukrajině. To se ale vzhledem ke kurzu 9000 ku 1 zřejmě nestane. O trochu méně nereálná je možnost, že během mistrovství někdo ukradne most na Krym. Je těžké si představit, že by někdo mohl ukradnout sedmnáctikilometrový kolos.