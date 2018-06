Mrzí nás to, ale musíme to respektovat, uvedl trenér Senegalu

Senegalští fotbalisté se musí smířit s tím, že do vyřazovacích bojů nepostoupili jen kvůli tomu, že měli vyšší počet žlutých karet než jejich soupeř. O postupujícím tak nerozhodly body ani skóre, které měly oba celky stejné. Pravidlo o žlutých kartách se na letošním MS objevuje v historii zcela poprvé.

Senegalský trenér bere vyřazení kvůli žlutým kartám statečně. "Disciplinární kritérium je prostě jedno z pravidel turnaje, takže to musíme respektovat. Nevím, jestli je to pravidlo kruté nebo ne. Samozřejmě bychom byli raději vyřazeni jiným způsobem, ale prostě takhle to je a my víme, jaká jsou pravidla," řekl na tiskové konferenci senegalský trenér Aliou Cissé.

Pro samotné hráče už vyřazení tak pochopitelné není. "Jsme zklamaní. Nikdy by vás nenapadlo, že budete vyřazeni z šampionátu proto, že sbíráte žluté karty. Myslím, že to je nespravedlivé. Není normální být vyřazen takto," uvedl senegalský záložník Alfred N´diaye.

Senegalci doplatili na tvrdší hru, dohromady totiž posbírali šest žlutých karet ve třech duelech. Japonci jich od rozhodčího viděli o dvě méně, a tak se z postupu radují oni.

"Byli jsme plně odhodláni a možná proto jsme měli více žlutých karet. Hráčům před zápasem nemůžu říkat, ať nechodí do soubojů. Fotbal je kontaktní sport," podotkl kouč Cissé.

"Na téhle úrovni se nemůžete vždy kontrolovat. Někdy prostě chcete pomoci týmu, uděláte třeba z neohrabanosti faul a dostanete žlutou kartu. Samozřejmě je to součást hry, ale je kruté vypadnout kvůli kartám," dodal obránce Lamine Gassama.