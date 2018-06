Peru zdolalo Austrálii, po 40 letech slaví první výhru na MS

Fotbalisté Peru se rozloučili s mistrovstvím světa v Rusku výhrou 2:0 nad Austrálií a mohou tak slavit první výhru na světovém šampionátu po 40 letech. Gólem a asistencí k tomu přispěl kapitán Paulo Guerrero. Nic to ale nezměnilo na tom, že Peru na turnaji končí stejně jako Austrálie, které by vzhledem k remíze Dánska s Francií v druhém utkání skupiny C nepomohla k postupu ani případná výhra.

Guerrero původně neměl na šampionátu startovat kvůli trestu za doping, ale švýcarský soud mu nakonec start umožnil. I proto, že se za něj přimluvili soupeři včetně australského kapitána Mile Jedinaka. Peruánský kapitán mu za to na hřišti poděkoval, ale pak Australany nijak nešetřil. Nejprve nahrál na parádní volej André Carrillovi, v úvodu druhé půle sám zvýšil.

Peru tak ukončilo osmizápasové čekání na výhru na MS. Austrálie, která v přípravě přehrála Česko 4:0, naopak prodloužila sérii bez vítězství na MS na šest zápasů. Vyhrála jediný z posledních 12 duelů na šampionátech.

Australané šli do utkání s tím, že jen výhra jim může zajistit postup do dalších bojů, jenže v útoku se jim proti pevné peruánské obraně nedařilo. Naopak v 18. minutě si naběhl na dlouhý pas za obranu Guerrero, těžký míč skvěle zpracoval a následně pasem přes celé vápno našel nabíhajícího Carrilla. Útočník Watfordu se do míče hezky položil a z voleje se trefil přesně ke vzdálenější tyči a vstřelil první gól Peru na MS po 36 letech.

V dresu Austrálie byl aktivní zejména Rogic, který se prokličkoval přes dva obránce, ale pak neprostřelil brankáře. Následně Rogic vyslal za obranu Kruseho, ten ještě hledal před brankou Leckieho, ale obránci ve skluzu stihli nebezpečí zažehnat.

Peru si vedení pojistilo pět minut po změně stran. Cueva utekl po levé straně, ve vápně našel Guerrera a bývalý hráč Bayernu Mnichov vstřelil svůj 35. gól za národní tým. Zároveň se ve 34 letech a 176 dnech stal třetím nejstarším střelcem z Jižní Ameriky na MS po šestatřicetiletých Obduliovi Varelovi z Uruguaye a Argentinci Martínovi Palermovi.

Austrálie pak nasadila i Tima Cahilla, který si připsal start na čtvrtém šampionátu, ale ani nejlepší střelec v historii Socceroos duel nezvrátil. V největší šanci Cahilla zablokoval jeden z obránců.