Připraveni na vše. Španělé se učí, jak funguje video

Chtějí být připraveni na všechno. Fotbalová reprezentace Španělska vzala přípravu na blížící se mistrovství světa velmi ze široka. Kromě pilování taktických plánů na hřišti se svěřenci Julena Lopeteguiho zaměřili také na práci videorozhodčího. Španělská liga jej totiž zavede až od příští sezony, a tak se hráči učí, co očekávat.

Od poloviny března je potvrzené, že na turnaji roku v Rusku bude aktivně využíván pomoc videorozhodčího. Opatření schválila světová fotbalová federace FIFA, která dostala povolení od pravidlové komise IFAB. Systém VAR napomáhá kromě české nejvyšší soutěže také ve 40 dalších ligách po světě. Mimojiné také v Portugalsku, které bude prvním ostrým soupeřem Španělska na světovém šampionátu.

Španělsko začne využívat služby videorozhodčího od příští sezony. Bude fungovat stejně jako v ostatních soutěžích. Aktivně vstoupí do hry v předem jasně daných situacích. Jedná se o dosažení branky postavením mimo hru, při penaltových rozhodnutích, udělování červených karet a při nesprávné identifikaci hráčů.

"Portugalci na to už jsou zvyklí, my ne," pověděl kouč Španělů před vzájemným utkáním. "Takže když dojde k přerušení, na což nejsme zvyklí, tak musíme zajistit, abychom byli koncentrovaní a byli připravení na restart hry. Navíc když video někdy zafunguje pro tým dobře a jindy zase ne," uvedl, na co si jeho svěřenci musí dávat pozor.

Favoritovi skupiny B pomáhal také předseda španělských rozhodčích Carlos Velasco Carballo. "Hodně nám toho vysvětlil, takže nějaké pochybnosti zmizely. Navíc video tady prostě je, takže to musíme přijmout a nemá smysl kolem toho dělat nějaké divadlo," dodal Lopetegui.